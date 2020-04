V nejbližších hodinách bude vláda rozhodovat o velmi kontroverzním návrhu, se kterým přišlo ministerstvo financí. Navrhuje se, aby poplatník mohl zpětně odečíst od již zaplacených daní za poslední dva roky daňovou ztrátu, která mu teprve vznikne na základě působení nastupující ekonomické krize vyvolané koronavirovou epidemií. Tak vznikne „přeplatek“, který mu stát promptně vrátí. O co jde ve skutečnosti? Především je obrovskou ždímačkou na veřejné peníze. Však si také všemožní lobbyisté mohou v těchto dnech boty ušoupat.

Foto: Deník

Pokud se totiž veřejně a fakticky rok do předu vyhlásí, že ztráty budou moci být fakticky sanovány až do výše daní uhrazených v předchozích dvou letech, můžeme si být jisti, že vykázané ztráty dosáhnou právě této výše. Jak? Velmi jednoduše. Například tím, že se především u multinacionálních firem, ale nejen, jich prostě ztráty přesunou různými účetními a daňovými kejklemi ze zahraničí do České republiky. Proč by ne. Velké firmy, které si z tohoto návrhu ukousnou největší díl mají přece dostatek zdrojů na to, aby si zaplatily zkušené experty na „daňovou optimalizaci“. Proč kuřátko neoškubat, když si o to samo říká.