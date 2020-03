Modlitba za Andreje Babiše

Jsou to jen dva projevy, jedna krátká modlitba a jedno malé gesto, ale díky Andreji Babiši za ně. Uprostřed koronavirové krize je to opačný směr, než jakým se v Maďarsku vydal jeho premiér Viktor Orbán. Premiér, který nechává armádou obsazovat podniky, rozpouští parlament a hodlá vládnout Maďarsku už jen pomocí dekretů, a to nejméně do konce roku.

Foto: Deník