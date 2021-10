Jako žitá skutečnost tragické. Prožíváme katastrofu. Umřelo už přes třicet tisíc lidí. Pokud se nepodaří přesvědčit odmítače, umřou další. Vláda dělá málo pro to, aby vysvětlila, že tu běží o život. Nepropaguje dost vakcinaci v odlehlejších oblastech a mezi sociálně vyloučenými. Věřit, že se politici zázračně zlepší, by bylo pošetilé. Lékařsky správné a lidsky férové je tedy povinné očkování ze zákona.

Proč takový zástup odmítá vědu a nevěří v systém, je otázka pro filozofy a sociology. Nepochybně v tom hraje roli mizerná úroveň školství. Určitě v tom má prsty rozpliznutí se společnosti do bublin na sociálních sítích. Jako vědecký problém je to nanejvýš pozoruhodné.

Na první pohled je pro příslušníka druhu homo sapiens situace jasná: Hurá k nejbližšímu očkovacímu pultíku! Nebo chvíli počkat, až mi přijede přímo před dům. Počet lidí, kteří chtějí „svou dávku“ však stále klesá. Někteří věří, že v roztoku, jenž jim doktor vstříkne do ramena jsou jakési chobotničky. Jiní zase spílají lékařům a nahrávají se při tom na sociální sítě.

Jsou to jen první poznatky, člověk však nemusí mít titul před i za, aby se v nich vyznal. Podle čísel, které uveřejnil Deník v minulém vydání, se očkovaný člověk může nakazit. Pravděpodobnost, že se tak stane, je mnohem nižší. A výrazně se snižuje riziko těžkého průběhu covidu. Ten bohužel někdy prožívají ti očkovaní pacienti, kteří trpí jinými chronickými chorobami. Ti by však s největší pravděpodobností neonemocněli, kdyby bylo naočkováno pětaosmdesát místo současných sedmapadesáti procent obyvatel. Injekce přitom nic nestojí a vážné vedlejší účinky vakcíny prakticky nejsou hlášeny.

