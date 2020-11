Nynější předpověď vypadá rozumně. Jak to můžeme posuzovat? Vždyť je to vysoce odborná záležitost. Je a není.

Porazit virus mohou jen odborníci, pochopit ho a bránit se před ním může každý, kdo umí počítat a má elementární soucit s druhými.

To, že čísla nakažených nerostou, vidíme a rozumíme tomu. Vidíme i to, že spousta lidí si neuvědomuje nebezpečí a podceňuje hygienická opatření. Čili můžeme usoudit, že epidemie bude zbrzděna, ale bude to dlouhé a bolestné. Umíráček se rozezní celou zemí.

Ministr Blatný vyzval lidi, aby dodržovali pravidla nouzového stavu. To je jistě rozumné a správné. Lidé by ve vlastním zájmu měli odpustit státu jeho chyby. Teď nejde o to, kdo to nepochopitelnou zářijovou ledabylostí zavinil. Jde o to dostat se z toho s co nejmenšími ztrátami.

Jenže politici selhávají dál v přímém přenosu: groteskní výmluvy pánů Faltýnka, Prymuly a Kalouska jistě usoužený lid pobaví, důvěry ve vrchnost však nepřidají.

Vládní představitelé tedy mají povinnost nejen na lidi apelovat, ale sami něco dělat. Bleskem a účinně.

Policie musí být nasazena na plný výkon, aby kontrolovala dodržování pravidel. V první řadě má vysvětlovat, ale úmyslné a zatvrzelé porušování zákazů bez milosti trestat.

Bez ohledu na peníze má stát posílit testovací kapacity. Má je proplácet sám. Pro pacienty mají být zdarma, jak je to v civilizovaných zemích.

Má být okamžitě spuštěna inteligentní osvětová kampaň (v Praze se tak do jisté míry už stalo), která lidem vysvětlí, jak strašně důležité je dodržovat hygienická opatření.

Vláda též musí udělat maximum, aby konečně ochránila starší lidi, kteří jsou nejohroženější. Je to její obrovský dluh.