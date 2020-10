Je asi hodně lidí, kteří si kdysi mysleli totéž o Klausově kabinetu zatíženém aférou ODS s neexistujícími sponzory či vládě Petra Nečase, která byla ve skutečnosti vládou jeho milenky Jany Nagyové.

Tehdy Miroslava Němcová neburcovala. Ne že by Andrej Babiš a jeho lidé nezasloužil kritiku. Už jen šaráda kolem návratu žáků prvního stupně do škol je důvodem ke spáchání politického harakiri.

Během jediného dne ministr školství Plaga uvedl, že děti zasednou do lavic za všech okolností 2. listopadu. Šéf zdravotnictví Prymula to v projevu k národu potvrdil. O dvě hodiny později Plaga řekl, že to neplatí, pokud bude reprodukční číslo 1,5 a vyšší. Den poté Prymula sdělil, že „termín návratu je nutné dodržet“.

Na druhou stranu kabinet přijal vstřícný balíček pomoci postiženým živnostníkům včetně příspěvku na nájemné a odkladu daňové povinnosti. Uvolnil též další prostředky pro oblast kultury a sportu. Žádat nyní hlasování o nedůvěře vládě, jak to po Němcové snaživě zopakoval předseda ODS, je neprozíravé. Na vystavení účtu bude dost času po zkrocení nákazy. Jen voliči rozhodnou, do jaké míry to Andrej Babiš a Jan Hamáček nezvládli, a hlavně o tom, zda by to Petr Fiala a další opoziční lídři dělali lépe.