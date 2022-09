Když Putin vyhraje svou válku na Ukrajině, nezastaví se. Bude chtít Pobaltí, Slovensko, Česko. Možná by si troufl i na Poláky, protože obnovení bývalého sovětského bloku je to, oč mu běží. S touto optikou je jedna zima ve dvou svetrech a s nižší teplotou v bytě či kanceláři prkotina. Svobodu nelze poměřovat komfortem, na který jsme si zvykli v posledních letech.

Fialu ocenili Poláci cenou Člověk roku. A co my Češi?

Tento pohled nabízejí především premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Naopak pragmatici typu šéfa justice Pavla Blažka nebo předsedy Asociace krajů Martina Kuby (oba ODS) tvrdí, že získaná svoboda může být ztracena, pokud vláda nevyřeší energetickou krizi. Čím jednodušší, rychlejší a efektivnější bude pomoc občanům, tím větší důvěru bude kabinet mít. Zatím se mu nedaří ji získat a sociální smír visí na vlásku.

Pokud šéf Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek řekne, že lidé napojení na centrální vytápění byli zvyklí platit zhruba patnáct tisíc korun ročně, avšak příští rok mohou vydat až čtyřicet tisíc, je to pro obyvatele sídlišť opravdu rána. Nechtějí slyšet o bojích na Ukrajině a zvěrstvech ruské soldatesky, ale o tom, co mají dělat, aby jim na dveře nezaklepal exekutor. Dodává-li Hájek, že by stačilo, kdyby kotelny přešly z plynu na topný olej, avšak nikdo tento návrh nebere v potaz, pak páni ministři opravdu někde dělají chybu.

Slet ruských švábů?

Nevím, zda je Hájkův recept ten pravý ořechový, ale v tom je jádro pudla. Skoro každý nyní přichází s nějakou zaručenou léčbou energetické rakoviny, jenže vládní onkologové na podněty nereagují. Nebo vše šmahem odmítají jako falešnou naději.

A pak se vytasí s nápadem na státního obchodníka s energiemi, který ale není ničím jiným než erární dotací pro kraje a obce. Uvidíme, jak dopadne Blažkův podnět na zastropování marží některých producentů a obchodníků. Mimochodem toto řešení připravovali odborníci ve svém volném čase a pak ho Blažek hodlá představit premiérovi. To už opravdu připomíná Pata a Mata.

Takhle ale Petr Fiala nad drahotou nezvítězí.