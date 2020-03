Mám pochopení pro námitky odborníků, komentátorů a opozičních politiků, kteří upozorňují na chyby, jež vláda dělá a hlavně učinila na začátku roku. V tom nejsem sama.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pátečním rozhovoru pro Deník uvedl: „Až to skončí, budu velmi stát o to, abychom se detailně podívali na krizové plány, na řídicí systémy zásobování a také na výrobu.“ Tím potvrdil, že spousta věcí se zanedbala, vyhodnotila špatně, podcenila a nepochybně bude nutné se k nim vrátit. To ale neznamená, že se kabinet bezprecedentní situaci, v níž se neocitla žádná vládnoucí garnitura za posledních sto let, nesnaží ze všech sil řešit.

Po vyhlášení nouzového stavu přijímá nezbytná opatření na poli zdravotnictví, dodávek materiálu i ekonomické pomoci. Jistě by mohl dělat víc, ale v porovnání se zmatky a amatérským přístupem ve Velké Británii, USA, o nebohé Itálii ani nemluvě, je to prostě dobrý výkon. Přesto není důvod přestat být ostražití.

Podivný přechod od režimu podle zákona o krizovém řízení k tomu, který se odvíjí od normy o ochraně veřejného zdraví, je varováním. Objevují se i zběsilé nápady na okamžité zrušení dotací pro neziskové organizace s důrazem na ty politické. Kam bude patřit Člověk v tísni?

Snad se ke správným uším dostane vzkaz zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové: „Neziskový sektor je srdcem naší občanské společnosti, která v posledních dnech ukazuje svou sílu a nezdolnost, a já chci věřit, že tyto zásluhy nezůstanou ani v budoucnu opomenuty.“ Podezíravost je namístě i v případě žádosti ČEZ o povolení umístění dvou reaktorů po 1200 MW elektrického výkonu v Dukovanech. Doposud se hovořilo jen o jednom. Kde se tedy tento záměr vzal? Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek zase upozorňuje, že vláda zřejmě v rozporu se zákonem odsunula konání doplňovacích voleb do Senátu a omezila jednání zastupitelstev.

Je nevyhnutelné, aby se i ve zcela mimořádné době, která si žádá netradiční přístup, nedělaly levárny, neobcházela ústava a do puntíku byla naplněna slova premiéra Andreje Babiše, která pronesl v úterý ve sněmovně: „Naše vláda nehodlá za žádných okolností a nebude zneužívat krizový stav a stav legislativní nouze k posilování své moci.“