A navíc získal virus spojence. Naše známé, sousedy, lidi, kteří se odmítají chovat zodpovědně z politických důvodů či z pohodlnosti. A také ty, kteří šíří na sociálních sítích hoaxy o spiknutí či snaze ovládnout lidstvo skrze „neexistující“ covid. Ba i známé osobnosti, které nebezpečí zlehčují. Vláda tragicky pochybila a svou chybu a přezíravost marně dohání. Pozdě se i omlouvá.

Roman Prymula připustil, že ochranná opatření měla být zavedena už v červenci. A od konce srpna, kdy Andrej Babiš „zakázal“ Adamu Vojtěchovi návrh na plošné nošení roušek, jde vláda cestou omylů a ještě větších omylů.

Až do minulého týdne, kdy přijala silná opatření, která s sebou ale nesou další zbytečné škody. Teď se nad námi vznáší hrozba celostátní karantény, která zničí mnoho životů, přinese obrovské hospodářské ztráty, zlikviduje živnosti či firmy.

Co teď? Máme svou budoucnost v rukou jen částečně. Přesto tuto šanci máme i navzdory vládě, která situaci hrubě podcenila. Musíme si pomoci sami a nikdo jiný to za nás neudělá. Nejde teď vůbec o to, jestli jsme zastánci nošení roušek či nikoli, nejde o to, jestli se bojíme, nebo nebojíme samotného covidu, a už vůbec nejde o to, co si myslíme o krocích vlády.

Každý člověk má šanci chránit zdraví ostatních i zdraví své. Tím, že budeme ostražitě dodržovat rozestupy a budeme důsledně zvažovat všechna setkání. Na rozdíl od jara je i kvalitních roušek a respirátorů dostatek a nejsou předražené. Jde o to, abychom je nosili důsledně všude, kde je zvýšené riziko, pokud možno i venku tam, kde se setkává více lidí. Časté mytí a dezinfikování rukou je naprostá nezbytnost.

My v Deníku nechceme a nemůžeme něco nařizovat vám, našim čtenářům. Každého z vás si vážíme a respektujeme vaši volbu. Jenže tady jde o mnohem víc, i za cenu malého a krátkodobého omezení naší svobody. Chovejme se teď pár týdnů tak, abychom nemohli nikoho dalšího nakazit, přemýšlejme o tom, co a jak děláme. Proč? Proto, aby byla funkční a dostupná zdravotní péče z jakéhokoli důvodu. Pro starší a nemocné, kteří jinak zemřou zbytečně, protože se o ně nedokážeme postarat. A proto, aby nás nemohla vláda ekonomicky zničit dalšími zákazy, které by jinak nebyly nutné. Na vystavení účtu těm, kteří něco podcenili nebo zanedbali, bude čas, až dostaneme situaci pod kontrolu. Teď se postarejme sami o sebe. Ze srdce vás proto prosíme, udělejte to.

Co dělá a bude dělat Deník? Jsme nejsilnější médium v regionech. Máme v redakci tři stovky novinářů a uvědomujeme si vlastní zodpovědnost. Budeme všude, tak jako dosud, kde je nás třeba. Především budeme přesně informovat o tom, jak jsou na tom zdravotnická zařízení ve vaší nejtěsnější blízkosti. Kde najdete pomoc, když se dostanete do obtíží. Budeme nadále nabízet přesný přehled toho, co se okolo vás děje, co funguje a nefunguje. Je to naše povinnost a splníme ji rádi a do puntíku. A budeme pokračovat v odhalování a vyvracení podvodů a lží nejen na sociálních sítích. Každý má právo na svobodu názoru, ale fakta jsou jednoznačná. Zlehčovat hrozbu je teď nezodpovědné a silně řečeno: nelidské.

Jsme v mnohem horší situaci než na jaře. Věřme ale, že se dáme dohromady a projdeme tím se ctí a posíleni. A hlavně s minimem ztracených životů.

Vít Nantl, generální ředitel VLTAVA LABE MEDIA

Roman Gallo, ředitel redakcí Deníku