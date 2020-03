Irena Obermannová (1962)

* spisovatelka a scénáristka

* Napsala řadu úspěšných románů, některé zpracovala do filmové podoby.

* Výběr z bibliografie: Frekvence tygra, Divnovlásky, Deník šílené milenky, Láska jako Řím, Tajná kniha, Dopisy Kafkovi

„Všechny věci stvořil Bůh, ale člověka stvořil pro naději,“ říká se v Talmudu. Už se tam však nepraví, jak naději pěstovat. Jak ji neztratit ani v těžkých situacích. Protože péče o naději je na každém z nás. Je to ta nejzaručenější vakcína. Coronavirus má pro nás mnoho vzkazů, možná až poselství. Jeden z nich se skrývá v zákazu vycházení. „Zabedněte se se svými blízkými, zavřete se do sebe,“ diktuje virus.

Žádá, co neumíme. Zůstat sami se sebou, se svými myšlenkami, pocity, se svým srdcem. Jako by nás coronavirus nutil věnovat se duchovnu, tomu, na co v běžném pracovním shonu nemáme čas. Na facebook kdosi umístil fotografii staré paní, která klečí na balkóně a modlí se. Z toho obrázku vychází obrovská síla. Možná bychom měli pokleknout všichni. Meditovat. Rozjímat. Coronavirus je také lekcí v pokoře. Většina z nás už ani nemusí otevřít své plné diáře. Chceš pobavit Pána Boha? Pověz mu o svých plánech.

Co když je Coronavirus pro nás příležitostí, jak se stát lepšími? Co když ho máme vítat? Do Benátek se vrátily ryby a labutě, k mému domu na severu chodí srny a dívají se mi do oken. Zvu je dál, protože na zvířata se karanténa nevztahuje. Ano, je mi smutno. Ano, některé zprávy jsou tragické. Ale děje se mnoho dobrých věcí, soustřeďme se na ně. Češi se zase ukazují jako skvělý národ, který, když jde do tuhého, dokáže zázraky. Podobně tomu bylo třeba při povodnch.

Čeští lékaři se stávají skutečnými hrdiny, díky nim dosud nemáme žádné mrtvé a třeba to opravdu dokáží a žádní nebudou. Česko šije roušky, divadla se proměnila v šicí dílny a po sociálních sítích putuje e obejmutí. Coronavirus nám mimo jiné přichystal reformu školství. Mnohem více lidí se teď učí pracovat na volné noze, určovat si sami svůj pracovní režim. Hodně se také uklízí. A myslí na staré lidi. Ty ochraňujme jako národní poklad, jsou naší pamětí. Zatímco nebe odpočívá a naše ekologická stopa se stává mnohem méně agresivní…

Kolem coronaviru je v tuto chvíli jisté jediné - jednoho dne skončí. Důležité bude, jak nás změní. Pevně věřím, že k lepšímu.