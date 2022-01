Jako by nestačilo trápení způsobené zdražováním, covidem či ruským harašením na ukrajinské hranici. Společnost sžírají další dvě nemoci: víra v nesmysly a nevíra v autority. Je zarážející, čemu jsme ochotni uvěřit. Jako bychom se řídili pravidlem, co je psáno, to je dáno. A to i v době, kdy jsou sociální sítě přeplněny „zaručenými“ informacemi.