Andrej Babiš: „Samozrejme sme vyhrali my. Všude sme posílili. Máme skoro všechny města. Praha? Pche. Praha vlastně není Česko, tam je to samý turista, ti volí Fialu, protože je mimozemšťan. A Svobodu z nepochopitelných důvodů chtěli vždycky. My máme jinak všechno. Aj vesnice máme. Brno? To se nepočítá. Ani vesnice, ani město, něco mezi. Bylo to referendum o vládě. Kdyby měli čest v těle, odstoupí. A Vystrčil by měl odstoupit hned.“

Petr Fiala: „Voliči dali jasný signál, že vláda, která zastropovala ceny energií, je jejich vládou. Přes barnumskou a drahou kampaň Andreje Babiše jsme uspěli. Získali jsme nejdůležitější města, Prahu, Brno a České Budějovice, kde by, jak správně říká klasik, chtěl žít každý. A senát? Podívejte se, s jakým náskokem porazil Miloš Vystrčil trestně stíhanou Janu Nagyovou. Ne, ne, na Vysočině ani obytňák nepomáhá.“

Česko, země, kde je zpoždění vlaků normální

Marián Jurečka: „Ve volbách jsme tradičně uspěli my, lidovci. Máme zastupitelů tak dvakrát nebo dokonce třikrát víc, než dokážu spočítat.“

Tomio Okamura: „Lidé nechtějí tuto zkorumpovanou vládu přisluhovačů EU, chtějí mě a SPD. Získali jsme mnohem víc, než v minulých volbách. Za čtyři roky bude Česko naše.

Vít Rakušan: „Bože, děkuji ti, že jsi nás za naše hříchy staré i nové potrestal tak mírně. Já nebýt předseda, ale řadový volič, tak nám nedám nic.“

Ivan Bartoš: „V drtivé většině evropských zemích považují pirátskou stranu za legrační raritu. My jsme v Česku z legrační rarity udělali mohutnou a nepřehlédnutelnou sílu i na místní úrovni.“

Markéta Pekarová Adamová: Voliči pochopili politiku dvou svetrů. Nedali nám sice dost hlasů na to, abychom se zahřáli, ale dost, abychom nezmrzli.“

Pokusili jsme se sehnati hlasy zástupců KSČM, žádného se ovšem nepodařilo najít, nejspíš už totiž neexistují. To sice není vítězství pro jejich stranu, pro celou zemi však jistě.