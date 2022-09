Zdravotní klauni pomáhají nemocným dětem a seniorům snášet léčbu s úsměvem již jednadvacet let. V České republice momentálně působí 93 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 63 nemocnic, 10 domovů pro seniory a 1 hospic. Jejich návštěvy v nemocničních pokojích, specializovaných ambulancích, na pohotovosti, u naplánovaných operací ale i přímo v domovech marodů mají obrovský význam pro duševní pohodu pacientů i jejich nejbližších. Jen o rok méně, tedy dvacet let, trvá partnerství organizace Zdravotní klaun a automobilky Škoda, která přispívá zápůjčkami vozů i finančními dary.

Cílem výtvarné soutěže, v níž mohla během srpna hlasovat široká veřejnost, byl návrh originálního designu Škody Enyaq Coupé, která v budoucnu poslouží Zdravotním klaunům pro dopravu do nemocnic. Soutěžní návrhy vytvářely děti ve věku do 15 let a do soutěže je mohly zasílat buď v tištěné nebo elektronické podobě. Předtištěné omalovánky byly k dispozici například v nemocnicích, připravenou šablonu Enyaqu však mohly děti stahovat i z internetu a poté ji omalovat třeba na tabletu nebo mobilním telefonu.

Zdroj: Škoda Auto

Od dětí přišly téměř dvě stovky návrhů, z pak odborná porota složená ze zástupců Škody i organizace Zdravotní klaun vybrala dvacet nejzajímavějších. Z těch vybírala vítěze široká veřejnost v internetovém hlasování, které probíhalo celý srpen. Hlasování se zúčastnilo několik tisíc uživatelů.

Veřejnost zvolila návrh Marie Gaubové, odborná porota vybrala design Anny Isabel Baslerové. Obě dívky dostanou tablet Apple iPad včetně kreslícího pera Apple Pencil, na českých silnicích se navíc brzy objeví Škody Enyaq s jejich obrázky. Omalované Enyaqy budou organizaci Zdravotní klaun zapůjčeny koncem září.