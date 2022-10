Na to, kde je takový otvor v novém elektrickém Méganu i na to, jak vypadají pojistky pro odpojení vysokonapěťové baterie, se můžete podívat do naší fotogalerie.

Tuzemské hasiče s tímto způsobem seznámili při speciálním školení, které uspořádalo tuzemské zastoupení francouzské značky. Kromě úspory času se také značným způsobem sníží množství vody potřebné na zásah. Konkrétně z 11 tisíc litrů na pouhých třináct set.

Metoda Renaultu spočívá v možnosti zaplavit vnitřek obalu vysokonapěťové baterie vodou, která ji pak poměrně rychle ochladí a ta přestane hořet.

Baterii je možné ochlazovat zevnitř díky dvěma speciálním otvorům, které jsou součástí každé vysokonapěťové baterie v plug-in hybridních a plně elektrických modelech značky Renault. "Prvním z nich hasiči k baterii vodu přivádějí, druhým zase odtéká," vysvětlila Claire Petit-Boulangerová – expertka na bezpečnost vozů ve společnosti Renault Group Engineering.

Speciální otvory jsou za normálního stavu hermeticky uzavřené a zamezují i přístupu prachu a vlhkosti do prostoru baterie. Jsou ale zakryty speciálním materiálem, který se roztaví, pokud teplota v baterii přesáhne stanovenou mez.

Jde o čas a vodu

„Vlastně jsme to vyvinuli kvůli urychlení hašení vozů v obytných zónách. Ve Francii totiž ročně dochází k bezmála padesáti tisícům žhářských útoků na zaparkované vozy,“ vysvětlila Petit-Boulangerová. Takový požár pak samozřejmě může ohrozit další majetek a při rozšíření do okolí i lidské životy.

Jeden z otvorů se u moderních elektromobilů značky Renault obvykle nachází v interiéru pod zadními sedačkami, druhý, kterým pak voda zase odtéká ven, je na podvozku.

Právě žhářské útoky, případně zkraty elektroinstalace, jsou nejčastějšími příčinami požárů elektromobilů. „Při jízdě, dobíjení ani při jiném běžném používání vozidel s elektrickým pohonem požár nevzniká,“ potvrdili redaktorovi portálu Autonaelektřinu.cz kromě specialistů Renaultu rovněž představitelé tuzemských hasičských sborů.

Hasiči by, jak vyplynulo z diskuse, podobně připravené otvory do baterií pro jejich zaplavování uvítali i u vozů jiných typů značek. Klasické vnější ochlazování baterie je totiž zdlouhavé a je při něm zapotřebí obrovské množství vody.

Navíc, v současnosti výrobci aut ani baterií nedoporučují ponořovat hořící elektromobily do nádrží s vodou.

Renault chce ale usnadňovat práci záchranářům při zásazích nejen u elektromobilů, ale i klasických spalovacích aut. Proto bude od příštího roku všechna svá v současnosti vyráběná auta vybavovat speciálním QR kódem, který se lepí na přední a zadní sklo vozu. Po načtení se ve speciální záchranářské aplikaci objeví informace, která hasičům a dalším záchranným složkám přesně popíšou, jak postupovat při záchraně osob z vozu. Třeba to, na jakých místech lze nejlépe přestřihnout karosérii, kde je umístěna dvanáctivoltová baterie i kde se případně nachází pojistka pro odpojení vysokonapěťové baterie.