/FOTOGALERIE/ Velká basketbalová show se v sobotu uskutečnila v Novém Jičíně. V tamní sportovní hale u bazénu došlo na exhibiční zápas posledních a zároveň jediných mistrů z roku 1999 s výběrem ligových hráčů klubu tehdejší slavné éry. Podívejte se v obsáhlé fotogalerii, jak to na místě vypadalo.

Basketshow 2024 v Novém Jičíně (27. 4. 2024). | Foto: BC Nový Jičín

„Tuto akci jsme pořádali již potřetí v historii opět jako vzpomínku na úspěšné roky v nejvyšší soutěži. Letos je to 25 let od mistrovského titulu, takže to bylo také výroční utkání,“ řekla Deníku za organizátory Danuše Starečková, vedoucí Fanclubu BK Nový Jičín.

Basketbalová show měla také charitativní podtext. Výtěžek jde na pomoc pětileté Verunce, která již podruhé bojuje se zákeřnou nemocí. Akce byla zároveň věnována uctění památky Milana Dvořáka, dlouholetého vedoucího novojičínského mužstva.