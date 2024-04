/FOTOGALERIE/ Velká basketbalová show se v sobotu 27. dubna od 16 hodin uskuteční v Novém Jičíně. V tamní sportovní hale u bazénu dojde na exhibiční zápas posledních a zároveň jediných mistrů z roku 1999 s výběrem ligových hráčů klubu tehdejší slavné éry. Vstupné činí od 50 do 80 korun.

„Tuto akci pořádáme potřetí v historii opět jako vzpomínku na úspěšné roky v nejvyšší soutěži. Letos je to 25 let od mistrovského titulu, takže je to také výroční utkání,“ řekla Deníku za organizátory Danuše Starečková, vedoucí Fanclubu BK Nový Jičín.

„Z mistrů dorazí třeba Kovář, Jelínek, Medvecký nebo Welsch. Největší hvězdou by měl být Američan Curtis Bobb, který žije momentálně v Rakousku, což není k nám do Česka tak daleko, takže nám na nabídku kývl a slíbil, že dorazí,“ podotkla Danuše Starečková.

Basketbaloví mistři z roku 1999 se vrátili do Nového Jičína

Basketbalová show bude mít charitativní podtext. Výtěžek půjde na pomoc pětileté Verunce, která již podruhé bojuje se zákeřnou nemocí. „Všichni hráči se akce zúčastní na vlastní náklady. My jsme poslali prostřednictvím sbírkového webu Donio dvacet tisíc korun z předprodeje lístků. Další finance dostane Verunka po skončení akce,“ přiblížila Danuše Starečková.

„Akce bude zároveň věnována uctění památky Milana Dvořáka, dlouholetého vedoucího novojičínského mužstva. Minule tady s námi ještě byl, letošního ročníku se již bohužel nedožil,“ doplnila Danuše Starečková, která se vyjádřila také ke shánění jednotlivých borců. „Někteří chtěli, ale nemohli přijet, hlavně Američané. Tak aspoň poslali zdravici,“ dodala Danuše Starečková.

A co její vztah ke klubu? „Samozřejmě fandím novojičínského basketbalu, jsem vedoucí Fanclubu. Ten titul v roce 1999 jsem ale přímo nezažila. Následnou pokračující silnou éru, kdy se hrálo několikrát finále, už ano. Ráda na to vzpomínám. Hlavně na výjezdy a také pravidelná společná setkání s hráči mimo palubovky. Ty nám všichni v republice záviděli,“ uzavřela Danuše Starečková.