Manželé obnovili 200 let starý dům. Dříve jsme z přízemí viděli do nebe, říkají

Stěhovat se do hor nikdy netoužila. Možná tak do Českého středohoří, kde je mírné a teplé klima. Když ale Eva Francová a její manžel Zdeněk uvažovali, kde by koupili chatu, shodou okolností se stalo, že jejich kamarád právě prodával historické stavení v krušnohorském Kalku. Jednalo se o dům z počátku 19. století, který má patro i štít pobité šindelem.

Eva Francová před dvě stě let starým, domem, který spolu se svým manželem Zdeňkem Francem zrekonstruovala. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Paní Evu dům nadchl, a tak ho manželé koupili a uplynulých jedenáct let věnovali spoustu energie, aby kulturní památku citlivě a s ohledem na původní konstrukce obnovili. Řadu prací dělali svépomocně, ačkoli jsou oba v důchodovém věku. „Když jsme dům koupili, byl v šíleném stavu. Z přízemí jsme viděli téměř do nebe, také přístěnek byl v hrozném stavu,“ zhodnotila paní Francová. Z bývalé léčebny působivé byty. Ve Štramberku vzniká nové rezidenční bydlení Přečíst článek › Protože se ale pohybuje v okruhu přátel, kteří se zabývají restaurátorstvím, historií a uměním, vyžádala si odborné poradenství. „Chodila jsem si pro rady za kadaňským restaurátorem Petrem Novotným, který pracoval i na obnově památek v Českém Krumlově. Myslel si stejně jako naši známí, že jsme šílenci, když do něčeho takového jdeme. Doporučil nám ale firmu specializovanou na kostelní střechy a truhláře, který vyrobil dřevěné repliky původních oken. Našli jsme si také firmu poblíž Chrudimi, která dělá ručně štípané šindele,“ doplnila 65letá Chomutovanka. Řadu prací manželé provedli sami. Renovují si nábytek i dveře a podlahu přístěnku vyložili kameny tak, jak to kdysi bývalo zvykem. Jedné z místností dnes dominují velká kachlová kamna, která si paní Francová nechala vyrobit podle vlastního návrhu od mistra kamnáře. Dokážou vyhřát celý dům. Kuchyň a pokoje zdobí její půvabná keramická dílka a fotografie. Z města do hor Manželé dlouhodobě žijí v Chomutově, kde také přes dvacet let provozovali cestovní kancelář. Podzim života by rádi strávili v horském domě, kterému věnovali tolik úsilí. VIDEO: V Ostravě vznikne Organica, budova za miliardu. Přesune se tam i Tieto Přečíst článek › Už teď jsou součástí dění v Kalku. Eva Francová se před lety stala kronikářkou a podle jejího návrhu byly také zhotoveny nové mříže u vstupu do kostela sv. Václava i vstupní dveře a okna pro dvě místní kapličky. Manžel Zdeněk, který sbírá historické pohlednice Chomutova a okolí, je autorem řady obecních kalendářů a v kaleckém kostele sv. Václava má stálou výstavu.

