Ať už je pracovní kout umístěný do ložnice, obývacího pokoje, jídelny nebo pod schodiště, měl by disponovat pracovní plochou, úložným prostorem, dostatkem světla a samozřejmě alespoň jednou zásuvkou pro zapojení počítače, tiskárny či stolní lampy.

Práce z gauče

Zpočátku sice může potěšit, jak měkce se v ní sedí, ale pohovka určitě není tím pravým kusem nábytku pro pracovní místo. Jinak je ale obývací pokoj naprosto vhodnou místností, kde se usadit s domácí kanceláří. Stačí psací stůl, vhodná pracovní židle a dostatek úložného prostoru, kde lze udržet pořádek. Kdo pracuje z domova každodenně, měl by vytvořit v obývacím pokoji dvě zóny, které budou v dokonalé harmonii, nebudou se vzájemně rušit, ale naopak si zachovají svou samostatnou funkci.

Když totiž skončí práce, mělo by být možné, ať už doslova, nebo symbolicky, zamknout stůl a jít se bavit. Proto je důležité vymezit svůj pracovní a relaxační prostor pomocí správně rozmístěného nábytku. Pracovní stůl, policový nábytek nebo případně dělicí prvky jako japonské stěny nebo paravány by měly stát tak, aby během práce nerozptyloval pohled na různá lákadla typu televize nebo ledničky. Když se lze odstřihnout od běžných součástí domova, lépe se pak soustředí na práci.

Kousek místa u postele

I ložnice se dá využít jako pracovní místo. Platí zde stejné pravidlo – dvě zóny, klidová a pracovní – musí být striktně odděleny. Usínání s pocitem, že to chtělo na rozdělaném projektu ještě trošku zapracovat, kýžený odpočinek nepřinese. Do ložnice se tak ideálně hodí sklápěcí psací stůl, nebo dokonce skříňka se sklopnou pracovní deskou. Jednodušeji se pak nastavují hranice mezi pracovní dobou a volným časem. Prostě stačí vypnout počítač, zaklapnout stůl a užívat si relax.

Soustředění pod schody

Prostor pod schodištěm často patří k nevyužitým nebo špatně zařízeným místům v domácnosti. Přitom není potřeba dělat z něj odkladiště tašek a krabic s věcmi, které se možná někdy v budoucnu budou určitě hodit. Mnohem lépe poslouží jako stylová domácí kancelář vybavená nábytkem na míru. Chybu nejde udělat ani s konzolovým stolem a flexibilním policovým systémem. Velkou pozornost pod schody zaslouží osvětlení. Vhodná pracovní lampa je nutností, protože na denní světlo se zde většinou nelze spolehnout, a není dobré si unavovat oči hned během prvních pár hodin práce.

Napůl venku, napůl uvnitř

Zasklená veranda nebo balkon mohou být dalším místem, kde se dá z domova úspěšně pracovat. Těžkosti však mohou nastat s dosažením přijatelné teploty. V chladných měsících zde může být nepříjemná zima i vlhko. Pocit chladu upraví dostatečně výkonný teplomet, ale materiál nábytku je nutné přizpůsobit nestálým podmínkám. V létě pak může komplikace působit přehřívání, takže přijde vhod dobré zastínění. Když se ovšem tepelné problémy podaří vhodně vyřešit, atraktivní pracovnu bude leckdo závidět.

Dočasná pracovna

Útočiště pro občasnou práci lze najít v nevyužitém koutu, který se dá s trochou šikovnosti a fantazie snadno a rychle proměnit v pracovní místo. Takto může posloužit komora, výklenek v pokoji pro hosty nebo i větší vstupní chodba. Sklápěcí nábytek, police a závěsné úložné systémy efektivně pomohou se zařízením. Pohrát si lze také s vestavěnými skříněmi. Není nikde psáno, že za jejich dveřmi musí být pouze šaty na ramínkách. Stejně dobře se dá využít jeden díl jako malá pracovna. Když se s prací, a nemusí být jen kancelářská, skončí, pouze se odsune židle a zavřou dveře.

Pozadí pod kontrolou

Při zařizování domácí pracovny je dobré si uvědomit, že jejím prostřednictvím se do domácnosti mohou dostávat kolegové, nadřízení nebo obchodní partneři – když někdo z nich navrhne online schůzku. Samozřejmě si lze pohrát s pozadím aplikací, které se k videohovorům, prezentacím nebo jiné online spolupráci využívají, ale zabere to určitou přípravu a čas. Lepším způsobem, jak se se zásahem do soukromí vypořádat, je vzít úvahu fakt, že je domů zkrátka vidět, a přizpůsobit tomu řešení pracovny či pracovního koutu. Pohled na uklizené prostředí s obrázky na stěně a květinami budí lepší dojem než výhled na vyprané prádlo na sušáku či rozestlanou postel.

