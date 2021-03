ANO Už při první vlně pandemie před rokem zavedla těžce postižená Itálie podobné opatření. Přidalo se i Česko. Pomohlo to, stejně jako například v tomto roce lockdowny v Británii či Německu. Princip všech uzávěr je jednoduchý. Pokud se lidé spolu nestýkají, nemůže se koronavirus přenášet. Postupně se sníží počet nakažených, a tedy i těžkých případů.

NE V současné době se šíří nová britská mutace viru, která je mnohem nakažlivější než jeho podoba z loňska. Podle seriózního průzkumu je šestačtyřicet procent Čechů ochotno chodit ven i s příznaky covidu. Takzvaná nálož viru ve společnosti je příliš vysoká. Nemoc se bude nadále šířit v rodinách a v zaměstnání.

Více lidí si uvědomí vážnost situace

ANO Nejde jen o to, jaká opatření vláda zavede, ale zejména o to, jak budou dodržována. Rakousko a Německo jsou letos relativně

úspěšné, protože obyvatelé tam respektují pravidla. Hrozící kolaps nemocnic i osobní ohrožení k tomu přinutí i Čechy a Moravany. Respirátory na veřejných místech bude používat každý. Lidé se začnou více chránit i v práci.

NE Polovina obyvatel věří konspiračním teoriím a považuje pandemii za mediální bublinu. Tito popírači si myslí, že veškeré zákazy jsou zbytečným omezením jejich svobody. Je pro ně svérázným sportem všechno porušovat. Situace je o to obtížnější, že k ní přispěla vláda svým chaotickým a nedůvěryhodným jednáním v minulých měsících. Nebezpečí navíc bagatelizuje řada známých osobností v čele s exprezidentem Klausem.

Policie bude lépe kontrolovat

ANO Policejní prezident už slíbil rozsáhlé a důsledné kontroly. Na pomoc se chystá i pět tisíc vojáků. Všichni budou hlídkovat na hranicích mezi okresy a prověřovat, jestli mají lidé dostatečné důvody pro jejich překročení. Pokud ne, může být uložena až dvacetitisícová pokuta.

NE Úkol je příliš rozsáhlý. Ochránci pořádku ani s pomocí vojáků nemají dostatek sil na jeho splnění. Sankce jsou malé a vymáhání pokut není jednoduché. Ti, kdo předpisy porušují, to dělají vědomě a myslí si, že to není nic špatného. Budou policistům odporovat a odmítnou se podrobit jejich příkazům. Budou spoléhat na to, že jim pomůže soudní stížnost.