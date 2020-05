ANO Přísná karanténa přinesla úspěch. Česko se vypořádalo s epidemií dobře. Ta teď ale končí. Lidé se za týden prakticky vracejí k normálnímu životu a ke všem svobodám. Bránit jim v cestování je nelogické. Když se mohou doma shromažďovat, nemusí nosit venku roušky a mohou do restaurací, proč by jim mělo venku hrozit větší riziko?

NE Každému je jasné, že cesty do Itálie, Francie, Španělska či Velké Británie jsou rizikem. I v případě Rakouska je však ostražitost na místě. Platí tam jiná pravidla, čeští turisté se nebudou umět orientovat. Navíc, kdyby se nakazili, mohou se dostat do pasti. Otevření hranic je třeba v zájmu občanů domluvit důkladně diplomaticky, a to zabere nějaký čas.

Všichni už vědí, jak se chránit

ANO Každý stát sice přistupuje k epidemii jinak, ale všechny už jsou na dobré cestě. Krom nejhůře postižených zemí není potřeba se už ničeho bát. Stačí dodržovat pravidla osobní hygieny, na která si už všichni zvykli, a určitě není na škodu nosit v uzavřených prostorách roušku. To platí jak u nás, tak v Rakousku, Německu či na Slovensku.

NE Nikdo neví, jaká ohniska nákazy jsou v zahraničí, jak se tam virus vyvíjí. V Německu i v Rakousku je daleko větší počet nemocných než u nás, hrozí poměrně velké riziko, že se objeví nová ohniska. Zahraniční návštěvníci, bez toho, že by podstoupili karanténu, mohou být nosiči nákazy i u nás. A zavádět znovu čtrnáctidenní karanténu pro turisty by bylo neúnosné.

Omezovat dál pohyb je nezákonné

ANO Stav nouze končí, lidem se vracejí jejich práva a svobody. Do jisté míry je lze ještě upravit zdravotnickými příkazy. To se však netýká svobody pohybu. Právo překročit hranice a volně cestovat je zásadní. Stát si snad může stanovit jisté podmínky, například testování při návratu domů, v žádném případě však nesmí občanům bránit v tom, aby zemi opustili podle své vůle. A nemůžeme ani bránit cizincům v příjezdu.

NE Režim na hranicích se změnil zásahem vyšší moci, nebyla to zvůle státu. Ochrana obyvatel před smrtícím virem má dočasnou přednost před lpěním na liteře listiny práv a svobod. Stejně k tomu přistupují všechny vyspělé země. „Otevření“ hranic je do jisté míry iluze. Všechny země, včetně Rakouska, si kladou podmínky, přinejmenším čerstvý negativní test na covid-19.

Bez turistů ekonomika neúnosně utrpí

ANO Chorvaté a Řekové vědí, jak důležitý je pro jejich země turistický ruch, a otevírají se. Za pár týdnů se otevře dokonce těžce postižená Itálie. Česko sice není na turistickém ruchu závislé, ale zahraniční návštěvníci každoročně přinášejí jednotlivé stovky miliard. Pro hotely, restaurace a lázně je jejich návrat skutečně otázkou života a smrti.

NE Čechové se v drtivé většině obávají cest na prázdniny do zahraničí a plánují dovolenou doma. Není důvod, proč by neměli zaplnit kapacitu ubytovacích zařízení a utratit v nich peníze, které jindy utrácejí v cizině. Přínos možná nebude tak vysoký jako v jiných letech, pro to, aby se podnikání v turistickém ruchu udrželo, to však jistě stačí. A je to bezpečnější.