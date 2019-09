Před více než dvaceti lety podvedl stavebník Petr Smetka přes tisíc lidí. Ti se od té doby marně dožadují spravedlnosti. Vláda nyní uvažuje, že by je odškodnila. Někteří ale namítají, že stát nemůže řešit situace takto podvedených, protože za nápravu škody je zodpovědný zločinec, nikoli celá společnost. Jiní ovšem mimo jiné oponují tím, že když justice nefunguje, měl by stát zasáhnout.

Podvedení mají na náhradu právo

ANO Smetkovi klienti nedoplatili na podnikatelskou chybu. Byli podvedeni. Falešný podnikatel byl odsouzen na dvanáct let. Do zoufalé situace se dostaly celé rodiny. Všechny peníze daly do stavby příbytku a zůstaly jim jen základy. Někteří domky svépomocí dostavěli, další se pokusili z bryndy vyhrabat jinak. Procesy se neskutečně táhnou. Stát měl okradeným lidem pomoci už dávno.