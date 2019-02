KOPŘIVNICE - Celkem devět vloupání do vozidel v Kopřivnici, má na svědomí čtyřčlenná skupinka z Karvinska. Jeden její člen kradl, ostatní hlídali.

Mladá ženu (18 let) a dva její společníci (27 a 28) autem dovezli kolem třetí hodiny ranní do Kopřivnice dvacetiletého mladíka. Ten prováděl vloupání a ostatní ve vozidle od něj přijímali opakované telefonické informace, na které místo mají přijet, kde pak přebírali a ukládali do svého vozidla odcizená autorádia.

Pachatel nejdříve pomocí provázku vnikl do vozidla Škoda Felicia, kde odcizil autorádio Hyundai s CD a MP3 přehrávačem včetně jednoho CD disku. „Dále pachatel rozbil nezjištěným předmětem skleněnou výplň vozidla Ford Sierra, vnikl do vozidla a odcizil z něj autorádio Sencor, plátěnou tašku s doklady, kartičkou od emisí a pojištění vozidla,“ uvedl novojičínský okresní policejní mluvčí Zbyněk Tomšík. Dalším zájmem zloděje se stalo vozidlo Fiat Punto, z nějž odcizil autorádio Clarion s CDa MP3 přehrávačem. Nezjištěným způsobem bez zjevného násilí se zloděj dostal do vozidla Škoda Felicia Combi, které prohledal, ale nic z něj neodcizil. Následně rozbil skleněnou výplň pravých zadních dveří dalšího vozu Opel Astra, jehož prostor prohledal, ale opět z něj nic nevzal.

Poberta u dalšího vozidla Škoda Felicia, vypáčil zámek levých předních dveří, ale i v tomto případě auto pouze prohledal. Další Fiat Punto opět prohledal a nic z něj neodcizil, poté pomocí provázku vnikl do vozidla Škoda 135 Forman, ze kterého také nic nevzal. Posledním cílem mladíka se stalo vozidlo Peugeot 106, do kterého vnikl s pomocí provázku a páčení nezjištěným předmětem, z něj odcizil autorádio Medion, včetně jednoho cédečka.

Odcizené věci policisté zajistili a vrátí je zpět poškozeným majitelům vozidel. Celková škoda, činí předběžným odhadem 14 tisíc korun. Všichni členové čtveřice se budou zpovídat z trestných činů krádeže a poškozování cizí věci.