Hostinští mohou vydávat jen jídlo a případně pivo „na doma“ přes okénko. Kadeřnice smějí stříhat zákaznice jen v jejich bytech, přestože ministr zdravotnictví tento týden na tiskové konferenci tvrdil, že ani toto není možné.

Otevřít hospody nebo salony ale nemohou ještě mnoho dalších týdnů. Deník se proto podíval na data, kolika živnostníkům se kvůli opatřením vlády výrazně snížily či zcela vyschly příjmy.

Třetina v problémech

Vládní kroky se podle analýzy společnosti CRIF dotkly zhruba třetiny podnikatelů. Konkrétně se jedná až o 300 tisíc fyzických osob podnikatelů, tedy živnostníků a svobodných povolání, jako například herců. A také až 127 tisíc firem.

„Například v Karlovarském kraji ale současná omezení ovlivňují více než 40 procent firem a podnikatelů,“ podotýká Jan Cikler, vedoucí datového oddělení společnosti CRIF. „Hodně lidí a firem tam podniká v ubytování a stravování. Je zde také nadprůměrný počet cestovních agentur zaměřených na turisty,“ popisuje důvody.

Žízniví a zarostlí zákazníci

Velká skupina postižených podnikatelů se rekrutuje mezi hospodskými a restauratéry. Jen pro ilustraci: na konci března mělo aktivní hostinskou živnost přes 200 tisíc lidí v celé republice.

A zmíněných kadeřnic, jejichž služby by více než měsíc od zavření salonů ráda využila naprostá většina obyvatel, je podle aktuálních dat ministerstva průmyslu a obchodu přes 37 tisíc.

Dalších 28 tisíc – především dam – má pak „živnosťák“ na manikérské a 24 tisíc na kosmetické služby.

Zrychlete otevírání!

Tyto podnikatelky by podle aktuálních plánů vlády mohly otevřít své provozovny až zhruba za měsíc.

Stejně tak hostinští – ale jen v případě, že budou mít vhodné zahrádky. Pohoštění ve vnitřních prostorách je zakázáno až do 8. června.

„Jednotlivé fáze by měly být spuštěny dříve. První fázi by bylo možné uskutečnit již koncem dubna,“ komentuje to šéf Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

K rychlejšímu rozvolňování vyzývají i ekonomové, opoziční politici a další experti. „Obecně je důležité brzké otevření malých obchodů a služeb a také zmírnění omezení, která komplikují dovoz a vývoz zboží,“ poznamenává Cikler.