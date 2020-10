Hrad Karlštejn se často považuje za památkovou ikonu - nicméně není tím nejnavštěvovanějším historickým skvostem. Podle statistik Národního památkového ústavu se z hlediska návštěvnického zájmu umístil loni i letos na páté příčce v celorepublikovém srovnání; shodně (a dokonce i ve stejném pořadí) jej předstihly Lednice, Český Krumlov, Hluboká a Valtice.

Hrad Karlštejn. | Foto: Národní památkový ústav

Letošní návštěvnost Karlštejna se vyšplhala na 120 100 osob, a to zejména díky zájmu v letních měsících. Ve srovnání s loňskými 212 410 příchozími je to podstatně méně. Svou roli nesehrály ani tak aktuální rekonstrukční práce, běžící za provozu hradu, jako zejména koronavirové zásahy do průběhu sezony. Včetně jarního i podzimního uzavření pro návštěvníky, řady omezení i zásadního úbytku zájemců o prohlídku přijíždějících z ciziny.