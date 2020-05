„Někteří už měli zakoupenou zahraniční dovolenou, ale nyní využívají možnosti směny zájezdu,“ říká mluvčí cestovní kanceláře Čedok Eva Němečková.

„V minulých letech většina klientů kupovala zahraniční dovolené nebo poznávací zájezdy po zahraničí. V tuto chvíli ale tito klienti využívají tuzemské nabídky,“ konstatovala Němečková. Vydávat poukazy na zájezdy jako kompenzaci za cesty zrušené od 20. února do 31. srpna letošního roku cestovní kanceláře mohou na základě speciálního zákona, který v dubnu narychlo schválili poslanci a poté jej podepsal prezident.

Zdroj: DeníkANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU

Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do 20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz.

Zákonná směna

„Pokud dojde v tomto období ke zrušení zájezdu z důvodu mimořádných či neočekávaných okolností v místě pobytu nebo cesty, má cestovní kancelář možnost místo vrácení peněz vystavit zákazníkovi poukaz na jiný zájezd nejméně v hodnotě původního zájezdu,“ uvedla ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Poukazy jsou pojištěné pro případ úpadku.

Klienti s již zaplaceným zájezdem do zahraničí tedy zatím nemohou požadovat vrácení peněz kvůli jeho zrušení. Mohou však chtít po cestovní kanceláři, aby jim poskytla náhradu formou zájezdu ve stejné či vyšší kvalitě.

Teprve pokud by žadateli cestovka do 30 dnů nevyhověla, měla by povinnost peníze vrátit. V případě, že klient o náhradní zájezd nepožádá nebo nabídky cestovní kanceláře nevyužije, vrátí mu organizátoři zájezdu peníze. Musí si však počkat až dva týdny po skončení ochranné doby, která uplyne až na konci srpna příštího roku.

Některým klientům přesto cestovní kanceláře musí peníze za již zaplacený zájezd, který se kvůli koronaviru nemohl uskutečnit, vrátit rychle. Jde zejména o lidi se zdravotním postižením, těhotné ženy, uchazeče o zaměstnání, seniory starší 65 let. Možnost odmítnout poukaz na zájezd mají také školy.