Nechybí moderní technologie ani lákadla pro děti

Nová expozice myslí na návštěvníky všech věkových skupin a je tak ideálním tipem na výlet pro celou rodinu. „U dětí vítězí odrážedla v podobě tatrovek, na kterých se můžou prohánět po hale mezi exponáty,“ láká Michaela Bellová. Běžná prohlídka je postavená tak, aby se návštěvník obešel bez průvodce. Kromě téměř stovky exponátů jsou tady k vidění i věci, které se sem nevešly — to díky aplikaci rozšířené reality, která lidem zpřístupní další fotografie a videa, interiéry vozidel nebo dokreslování podvozků. „Víme ale, že někteří návštěvníci dají přednost osobnímu výkladu, proto jsou v nabídce i komentované prohlídky,“ dodává projektová manažerka. Celá výstava je rozdělená do čtrnácti tematických celků a zachycuje historii výroby nákladních automobilů od počátku až po současnost.

Nové muzeum doplňuje starší výstavu osobních aut

V Kopřivnici přitom už jedno muzeum tatrovek stojí — starší Technické muzeum Tatra vystavuje osobní vozy. Jeho plocha ale nabízí prostor jen pro padesát automobilů, a tak nebylo možné lidem ukázat všechno, čím se zdejší automobilka může pochlubit. Přitom pro Kopřivnici je automobilový průmysl hrdou tradicí města, zdejší automobilka je třetí nejstarší na světě. Společnost Tatra Trucks, která je nyní vlastníkem vystavovaných vozů, proto navrhla rozšířit prostor muzea a věnovala pro tento účel pozemek a budovu bývalé slévárny. Rekonstrukcí industriální haly vznikl unikátní výstavní prostor. Vybudování nové pobočky krajského Muzea Novojičínska stálo přes 170 milionů korun. Téměř sto pětimiliony přispěly fondy Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zhruba šest milionů zaplatil stát a zbytek pokryl rozpočet kraje. V těsném sousedství je pak v proskleném depozitáři vystaven legendární železniční vůz Slovenská strela, jehož obnova byla z IROP podpořena částkou 79,4 milionu Kč.

Kdy a za kolik

Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici je otevřeno denně s výjimkou pondělí: až do konce dubna od 9 do 16 hodin, od května do září o hodinu déle (od 9 do 17 hod.).

Od dubna zde funguje i obchod se suvenýry. Základní vstupenka pro dospělé vyjde na 200 korun, snížené vstupné pro seniory, děti nebo studenty stojí 150 a rodinná vstupenka 500 Kč. Kromě prohlídek pro jednotlivé návštěvníky muzeum nabízí i edukační programy pro školy. Zájemci si můžou koupit i společnou vstupenku, která platí až do konce roku 2022 nejenom v muzeu nákladních automobilů, ale i v Technickém muzeu Tatra, Lašském muzeu a Muzeu Fojtství. Stojí 300Kč (snížená 200Kč) a držitelé Beskydy-Valašsko Card dostanou 25% slevu.

Další projekty IROP v regionu

Revitalizace NKP Slovenská strela / dotace 79,4 mil. Kč

Zdroj: MMR

Projekt zachránil a zpřístupnil významnou národní kulturní památku. Kromě zrestaurování vlakového vozu byl vybudován depozitář zajišťující ochranu památky. Vagon je umístěný v proskleném objektu, což umožňuje jeho prohlídku zvenku i mimo otevírací dobu. Součástí expozice není jenom vůz samotný, ale i přehled milníků kolejové dopravy a galerie navozující atmosféru interiéru vlaku.

Systém pomoci na vyžádání / dotace 1 mil. Kč

Zdroj: MMR

Implementace nové služby umožňuje krajskému zdravotnickému operačnímu středisku vyhledat v místě člověka se zdravotními potížemi někoho, kdo má dostatečné vzdělání a dovednosti, aby danému člověku mohl pomoct ještě předtím, než dorazí záchranka. Do systému se kromě zdravotníků zapojují i další složky integrovaného záchranného systému, jako jsou hasiči nebo policie.

Revitalizace zámku ve Frýdku / dotace 43,4 mil. Kč

Zdroj: MMR

Kromě oživení muzejní budovy frýdeckého zámku byla obnovena část exponátů a instalovány zcela nové tematické expozice. Rekonstrukce zahrnovala i stávající depozitáře nově poskytující lepší podmínky pro uložení sbírkových předmětů, odstranění přístupových bariér a zajištění vyšší bezpečnosti návstěvníků, vybudování nového sociálního zázemí nebo pořízení audiovizuální techniky

IROP v Moravskoslezském kraji:

- 18,2 miliardy korun z fondů EU

- 1623 projektů

- 90,4 km zmodernizovaných silnic II. třídy

- 275 vozidel pro veřejnou dopravu

- 14 revitalizovaných objektů památek

- 34 podpořených mateřských škol a předškolních zařízení

- a mnoho dalšího

IROP v Česku:

- 159,5 miliardy korun z fondů EU

- 12 229 projektů

Poznámka: Jedná se i o projekty, které se ještě realizují. Data k 1. 4. 2022.

Co je IROP?

IROP je zkratka pro Integrovaný regionální operační program, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Je to jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z fondů EU. Dotace slouží ke zlepšování a zvyšování kvality života obyvatel našich regionů. Jsou určené hlavně pro kraje, města, obce nebo jimi zřízené organizace, ale také neziskové organizace a další typy žadatelů. Nové výzvy z IROP se předpokládají v polovině roku 2022.

Zdroj: MMR