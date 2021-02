K vzácným ledopádům v Beskydech se valí davy. Lidé hazardují se zdravím

Je to rarita, kterou běžný návštěvník může vidět jen v krátkém období tří měsíců - od ledna do března. Barevné Pulčínské ledopády v CHKO Beskydy v těchto dnech čelí návalům turistů, kteří válcují přírodní rezervaci. Atrakce v podobě zmrzlé barevné krásy lákala v zimě do osady Pulčín na Valašsku vždycky. Letošní zájem je ale enormní. Reportér Deníku se vydal zjišťovat situaci přímo do útrob chráněné krajinné oblasti.

Pulčínské ledopády lákají každoročně na neobvyklou podívanou. Lidé je berou útokem a nerespektují pravidla CHKO Beskydy. 5. února 2021 byla přístupová cesta zledovatělá. | Foto: Deník / Martin Mrlina