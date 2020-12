Muž, který byl zvyklý, toulat se několik měsíců v roce nejčastěji po horách kdekoli na světě, najednou zůstal doma, což, jak přiznává, pro něj byl nezvyk. A přitom měl letos velké plány…

Zdroj: Deník„Chystal jsem se do Spojených států, pak do Uzbekistánu, Norska a Maroka, ovšem všechno padlo,“ vypočítává čtyřiašedesátiletý karvinský cestovatel a fotograf, který je vůdčí postavou cestovatelského klubu AlpinTrek. Výpravy pod jeho vedením jsou dlouhé a namáhavé, přesto je spousta lidí, která se s ním na cesty po světe vydává. Momentálně počítají s tím, že na letošní rok naplánované výpravy uskuteční příští rok, ale kdoví, co bude.

Chladný přechod Orlických hor

Hor a ciziny si Ivo Petr přece jen trochu užil, když se v létě otevřely hranice. „Vyrazil jsem do Švýcarska a pak jsem byl v Polsku. Aspoň něco,“ říká. Aby si ale jen nestěžoval, co všechno nemohl letos vidět a zažít, připomíná, že všechno zlé je k něčemu dobré. „Když jsem nemohl do zahraničí, prochodil jsem Českou republiku, jako snad ještě nikdy,“ prozradil.

A rozhodně si prý nemůže stěžovat. „Právě jste mě zastihl v Novém městě nad Metují, kde nám končí čtyřdenní přechod Orlických hor, zimní táboření, prostě paráda,“ zvěstoval do telefonu cestovatel.

Místo Brazílie Maledivy

Na své cestovatelské plány musela v letošním roce rezignovat také Ivana Adámková z Ostravy. Pár dnů poté, co v únoru propukla v Asii a později v Evropě koronavirová krize, měla s přítelem odletět do Brazílie. „Nebudu lhát, že mi to bylo hrozně líto a byla jsem pořádně naštvaná,“ říká vášnivá cestovatelka.

Po dlouhém vyjednávání s aerolinkami a cestovní kanceláří jí nabídli letenky na Maledivy. „Brazílie se teď vůbec nelétá, takže jsme se rozhodli, že to vezmeme a na konci zimy bychom se tam vydali. Uvidíme, jaká budou opatření. A když to nepůjde, vyrazíme do Vietnamu, kde už jsme byli a moc se nám tam líbilo,“ těší se cestovatelka a doufá, že příští rok už konečně zase vyrazí na nějakou dalekou cestu.