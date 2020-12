Letošní změny tradičně reagují na požadavky cestujících či jednotlivých samospráv, jsou však také poznamenány pandemií koronaviru. „V průběhu roku klesl počet cestujících v autobusech. Zejména v nouzovém stavu lidé z preventivních důvodů využívali individuální dopravu nebo pracovali z domu, školáci a studenti nejezdili do školy vůbec.

To způsobilo propad v tržbách dopravců. Odhadujeme, že v souvislosti s pandemií koronaviru se příjmy krajského rozpočtu jen v autobusové dopravě propadnou o zhruba 150 milionů korun. Další desítky milionů korun budou chybět v železniční dopravě. Takovýto propad tržeb není krajský rozpočet schopen ustát," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka hlavní důvod, proč budou zrušeny nevyužívané spoje.

„Spoje, kterými cestovalo čtyři pět lidí, si nemůžeme dovolit dál provozovat. Budou zrušeny nebo nahrazeny jinými. Bohužel však cestující budou muset v některých případěch častěji přestupovat. Věřím, že to pochopí, není možné to udělat jinak,“ vysvětlil náměstek hejtmana Radek Podstawka. Dodal, že změny byly oznámeny starostům všech dotčených obcí.

Upozornil, že od ledna příštího roku se cestující mohou tešit na „chytré vychytávky“ které jim dopravu zpříjemní. „Již ve všech regionálních autobusových spojích objednávaných Moravskoslezským krajem bude možné jízdné hradit platební kartou. Také autobusy ve všech dopravních oblastech kraje budou vybaveny wifi routerem,“ upřesnil náměstek hejtmana Radek Podstawka.

„Společnost Koordinátor ODIS bude dělat maximum pro to, aby byla co nejvíce eliminována eventuální negativa, která by mohla s sebou přinést optimalizační opatření v autobusové dopravě. V Havířově převezmeme od dopravce dvě předprodejní kanceláře – na autobusovém nádraží a na zastávce u magistrátu – a zřídíme v nich standardní Dopravní infocentra ODIS, kterých provozujeme v kraji již deset,“ řekl jednatel společnosti KODIS Aleš Stejskal.

Změny v krajské dopravě od 13. 12. 2020:

Dojde k obnovení provozu autobusové linky 885 propojující Karlovu Studánku s Ovčárnou v Jeseníkách. Na lince bude zvýšen počet autobusů v exponovaných časech a budou také zavedeny nové spoje o prázdninách a víkendech s odjezdy z Karlovy Studánky v 17.52 a 18.52 hod. a zpět z Ovčárny pak v 18.30 a 19.30 hod. Toto posílení provozu pak umožní zavedení nových protiepidemických opatření. Jedním autobusem tak bude moci cestovat maximálně 60 cestujících.

Na Opavsku budou na základě požadavků samospráv místo spojů linky 920 zavedeny nové spoje linky 260.

Další důležitou změnou jsou úpravy nočních spojů na linkách 270 a 351 z Ostravy směrem do Opavy, resp. Frýdku-Místku, které pojedou v jiných časech, a to pouze v noci z pátku na sobotu. Budou tak navazovat na příjezdy vybraných večerních vlaků.

Na Třinecku dojde k četným úpravám časových poloh spojů zajišťujících odvoz zaměstnanců Třineckých železáren z jednotlivých směn. S ohledem na ukončení těžby dolu Lazy jsou zrušeny také přímé spoje linky 544 z Karviné. Spojení je zabezpečeno s přestupem.

V oblasti Karvinska začne 13. 12. 2020 v souvislosti se zahájením výstavby obchvatu Karviné výluka. Budou odkloněny všechny linky obsluhující zejména obec Stonavu. Změní se trasy a jízdní řády linek 515, 540, 541, 581, 582 a 583.

U vlakových spojů objednávaných Moravskoslezským krajem dochází od 13. 12. 2020 ke změnám v souvislosti se začátkem platnosti nového jízdního řádu Pro cestující to znamená změnu časových poloh a zejména návrat provozu do standardního režimu bez dočasně zrušených vlaků.

Změny v krajské dopravě od 1. 1. 2021:

Na Havířovsku dojde k dílčím změnám v okolí Žermanické přehrady. Spoje linky 445 vedené přes Ostravu-Hrabůvku budou nově označeny jako linka 448.

Dojde také ke změnám v jízdních řádech na Frýdecko-Místecku ve vazbě na změny ve Zlínském kraji. Linka 980 na Horní Bečvu bude zakrácena. Skončí v Rožnově pod Radhoštěm, navazující úsek bude zajišťován spoji objednávanými Zlínským krajem.

Změny v ostravské MHD:

V ostravské městské hromadné dopravě nastanou změny od soboty 2. 1. 2021. Důvody jsou stejné, jako v dopravě příměstské. Budou tedy zrušeny vybrané nevytížené spoje, ve kterých byly přepravovány jednotky cestujících, či je bude možné nahradit spoji jinými.

V souvislosti s výše uvedenými změnami nebudou letos vydány knižní jízdní řády pro jednotlivé oblasti Moravskoslezského kraje. Vydán bude pouze dodatek oblasti Ostravsko s platností od 2. 1. 2021. Podrobnější informace na: www.kodis.cz.

DPO - OSTRAVA

Dopravní podnik Ostrava (DPO) postupně ruší některá opatření druhé vlny epidemie koronaviru. Od čtvrtku 3. prosince 2020 mohou cestující nastupovat i předními dveřmi a přibylo i několik spojů. Roušky zůstávají v MHD povinné. V souvislosti s vládními opatřeními a plánem postupného uvolňování se také DPO postupně vrací k běžnému provozu. Od čtvrtka bude možné nastupovat do autobusů i trolejbusů předními dveřmi, protože za kabinou řidiče již nebudou bezpečnostní pásky. Dále si cestující opět budou sami otevírat dveře pomocí samoobslužného tlačítka. S platností od pátku 4. 12. 2020 bude opět zahájen provoz autobusové linky č. 91. Nadále platí povinnost mít v MHD zakrytá nos a ústa.

Již od 25. listopadu jsou v provozu všechny prodejny jízdních dokladů. Uvnitř prodejen je však stále nutné dodržovat bezpečnostní rozestupy. „Tak, jak se postupně budou rozvolňovat všechna opatření přijatá vládou, chceme postupně i my vrátit cestování MHD na takovou úroveň, na jakou byli a jsou zvyklí naši cestující. Zároveň chci opět našim cestujícím poděkovat za pochopení a trpělivost, které s omezením dopravy v síti DPO měli a mají. Pevně věřím, že jsme i přes nutná omezení v minulých dnech a týdnech většinu cestujících zásadně nezklamali,“ říká generální ředitel DPO Daniel Morys.

V souvislosti s postupným rozvolňováním opatření spojných s druhou vlnou koronaviru dojde s platností od úterý 8. 12. 2020 k znovuzavedení vybraných spojů na linkách č. 37, 40, 44, 54, 57 a 58. Všechny podrobnosti o cestování městskou hromadnou dopravou v Ostravě, najdete na www.dpo.cz/koronavirus.

ODIS – Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje

Novinky od 3. 12. 2020

Příměstská autobusová doprava

Dílčí omezení zůstává na linkách č. 75, 270, 293, 351 a 441 kde nejsou provozovány spoje v nočních hodinách nebo v některých dalších případech, kde je omezení možné a nijak neomezí přepravní poptávku. Rovněž zůstávají v platnosti upravené jízdní řády linek č. 442 a 443. Od neděle 6. 12. 2020 tak jsou opět provozovány spoje linek 445 a 531 k nákupním centrům.

Od soboty 24. 10. 2020 je nadále zrušen provoz spojů mezi zastávkami Karlova, Studán­ka, Hvězda, aut­.st. a Malá Morávka, Ovčár­na, točna. Provoz na lince 885 je zcela zastaven. Spoje linky 864 jsou vedeny pouze do zastávky Karlova Studánka, Hvěz­da, aut.st. V této souvislosti jsou také změněny jízdní řády linek 861, 862 a 863.

Aktuální jízdní řády naleznete na webových stránkách ODIS.

Regionální železniční doprava

aktualizace: 6. 12. 2020

V období od pondělí 30. 11. 2020 od 00:00 hod. do soboty 12. 12. 2020 do 24:00 hod. jsou na základě rozvolňování opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 zavedeny vybrané vlaky na linkách Eska v Moravskoslezském kraji. Nejzásadnější změny se týkají linek R61, S2, S5, S6, S10 a S17, jejichž jízdní řády byly z výše uvedených důvodů aktualizovány.

Ostatní opatření na linkách Eska přijatá od 23. 11. 2020 zůstávají beze změny.

3ČSAD - Havířov, Český Těšín, Karviná, Orlová, Frýdek-Místek

Opatření platná od 19. 10. 2020

Havířov - je zaveden provoz jako o letních prázdninách, tzn. spoje s označením “10” a “19” nejedou, spoje s označením “29” jedou navíc.

Od 2.11.2020 nebudou z pátku na sobotu, sobotu na neděli vypravovány noční spoje linky 441 (23:52,1:22 z Havířova, 0:48,2:48 z Ostravy)

Český Těšín- je zaveden provoz jako o letních prázdninách, tzn. spoje s označením “10” nejedou, spoje s označením “20” jedou navíc.

Karviná - je zaveden provoz jako o letních prázdninách, tzn. spoje s označením “10” a “19” nejedou, spoje s označením “20” a “29” jedou navíc.

Orlová - je zaveden provoz jako o letních prázdninách, tzn. spoje s označením “10” a “19” nejedou.

Frýdek-Místek - je zaveden provoz jako o letních prázdninách, tzn. spoje s označením “10” nejedou, spoje s označením “20” jedou navíc.

MHD Havířov

Od 2.11.2020 je zastaven provoz noční linky 408

Od 15.10.2020 je doprava v MHD Havířov provozována v režimu podzimních prázdnin, to znamená, že nejedou spoje s omezením 14 (případně 13) a jedou navíc spoje s omezením 24.

Spojů bez inverzního znaménka (číslo u spoje) a spojů se jiným znaménkem než 14 (13),24 se omezení netýká.

Městský dopravní podnik Opava

Provoz MHD se vrací do běžného režimu.

Od pondělí 23.11.2020 je opavská MHD provozována bez dopravních omezení. Prosíme všechny cestující o maximální dodržování hygienických pravidel a vzájemnou ohleduplnost.

Arriva Morava - Nový Jičín

Výpis linek: bez omezení

MHD Nový Jičín č.601 aut.nádr.-Hřbitovní-Loučka-aut.nádr.

MHD Nový Jičín č.602 aut.nádr.-Loučka-Hřbitovní-aut.nádr.

MHD Nový Jičín č.603 aut.nádr.-Loučka-aut.nádr.

MHD Nový Jičín č.604 aut.nádr.-Kojetín-aut.nádr.