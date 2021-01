„Proces hledání partnera naší nemocnice chystáme přes rok a všechno docela detailně probíráme i s dalšími politickými subjekty. Ostatně i v komisi, která se bude případnými nabídkami zabývat, mají další strany a hnutí ze zastupitelstva své zástupce,“ konstatoval starosta města Petr Vícha, jehož tak ani nepřekvapilo, že pro hlasovali všichni zvolení zástupci ve městě. „Soutěž můžeme zrušit v případě, že nebudeme přesvědčeni o vhodnosti žádného z případných zájemců,“ doplnil.

Přitom cesta, kterou se Bohumínští hodlají vydat, je přelomová. „Nejde o privatizaci, nýbrž o snahu získat partnera. Teď se nemocnici daří, ale víme z minulosti, jak je zdravotnické prostředí turbulentní. Proto se snažíme o změnu struktury v době, kdy nejsme pod existenčním tlakem,“ dodal Petr Vícha.

Starostou už byl i v roce 1996, kdy chtěl okresní úřad špitál zrušit, a město si jej vzalo pod svá křídla: „Byť přicházela i hodně složitá období, jsme za to rozhodnutí pořád rádi. Nejen v době pandemie se jasně ukazuje, jak je výhodné mít vlastní nemocnici takhle po ruce.“

Za novou vizí a směřováním Bohumínské městské nemocnice stojí současný předseda představenstva Svatopluk Němeček. Někdejší ministr zdravotnictví a dlouholetý šéf ostravské fakultky shrnul, proč by partnerství mohlo být výhodné: „My si od toho slibujeme přísun pacientů z ambulancí partnera, navíc v případě potřeby i personální výpomoc. Nový menšinový vlastník by si zas mohl rozšířit své portfolio služeb o lůžkovou akutní péči a případně i další obory.“

V prvním kole uchazeči doloží splnění kritérií. „Partner by měl mít zkušenosti s provozem lůžkových zařízení, měl by disponovat ambulancemi v oboru chirurgie nebo interny, a za předchozí tři roky musí prokázat obrat přes šedesát miliónů korun,“ shrnul základní kvalifikaci Svatopluk Němeček. Případní postupující do druhého kola získají interní informace o chodu Bohumínské městské nemocnice a na základě toho připraví svůj finální projekt. „Proces potrvá minimálně do poloviny roku,“ dodal.

Pokud komise doporučí prodat třetinový balík akcií některému z případných zájemců, poslední slovo bude mít zastupitelstvo. Předpokladem je, že město by se dál staralo o budovy a areál, ve kterém se připravují významné investice v čele s vybudováním ambulantního traktu, nemocnice by financovala pořizování techniky a vybavení. „Teď nejde v prvé řadě o peníze, ale hlavně o vizi. Výsledkem celého procesu musí být pro obě strany výhra a výhra,“ poznamenal Svatopluk Němeček.