Fluktuace zaměstnanců je nyní aktuální téma ve spoustě firem. Jednou z nich je i největší IT zaměstnavatel v regionu, společnost TietoEVRY Czech. „Naštěstí jsme jednou z firem, kterých se pandemie personálně dotkla jen mírně. V současné době máme stejný počet zaměstnanců jako na začátku roku,“ uvedl pro Deník generální ředitel Petr Lukasík s tím, že firma po celý rok nepřerušila nábor nových zaměstnanců a nadále investovala do vybraných oblastí.

„Kvůli restrukturalizaci a pandemii covidu-19 jsme některé týmy zmenšili či dočasně zkrátili jejich pracovní dobu, ale naopak se nám díky zmíněným investicím dařilo růst v jiných oblastech, zásluhou čehož týmy celkově posílily. Tento trend investic do nových oblastí bude pokračovat i v příštím roce,“ nastínil Lukasík.

Už v průběhu roku Deník informoval, že ve velkém propouštěl další gigant na IT poli, společnost Okin BPS. Na podzim se firma rozloučila s několika sty svých zaměstnanců. Zánik pracovních míst podle majitele Michala Jelínka souvisel s přerušením spolupráce s americkým telekomunikačním gigantem Verizon.

Škrty na poště

Ve velkém propouštěla po celé republice také Česká pošta. Jen v hlavní ostravské pobočce v Poštovní ulici musela v těchto týdnech skončit třetina z 45 zaměstnanců!

„Pošta se odvolala na důvod nadbytečnosti, který máme zanesený ve smlouvě. Šéf dostal příkazem shora přesná čísla, kolik lidí má vyhodit, a musel rozhodnout. Vybíral podle toho, kdo jak dlouho do zaměstnání dojíždí, chybí z důvodu nemocenské či paragrafu na dítě nebo je v produktivním věku a časem by šel na mateřskou. Skončit museli zaměstnanci s deseti-, dvaceti- i víceletou praxí,“ uvedl jeden z nich, který si nepřál být jmenován ani sdělit, zda se právě jej propouštění týkalo. Redakce však jeho jméno zná.

Naopak propouštění není aktuální záležitost v karvinském závodě Shimano. „Staví se nová hala, takže pořád nabírají nové lidi,“ říkají zaměstnanci.

K TÉMATU

O práci teď nejčastěji žádají pracovníci ve výrobě, číšníci a servírky i OSVČ

Podle informací z krajské pobočky Úřadu práce (ÚP) v Ostravě ke konci listopadu poklesl celkový počet uchazečů o zaměstnání v regionu na 43 192, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 13 725 a podíl nezaměstnaných osob stagnoval na 5,3 %. „Během listopadu byl počet nových uchazečů o práci meziročně o 16,2 % a meziměsíčně o 3,1 % nižší. Nejvíce nově příchozích hlásí okres Ostrava (1 193 osob), nejméně nových uchazečů pak okres Bruntál (417 osob). Z evidence naopak odešlo 4 399 osob,“ řekla Deníku mluvčí ÚP Kateřina Beránková.



O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání podle ní žádali především lidé, kteří pracovali jako manipulační pracovníci ve výrobě, číšníci a servírky a všeobecní administrativní pracovníci. Mezi těmi, kteří dočasně přerušili svou činnost, byli také OSVČ, většinou drobní podnikatelé a řemeslníci. „Nadále aplikujeme v praxi nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Cílem je maximálně přispět k tomu, aby se propouštění zaměstnanci ideálně vůbec nehlásili do evidence ÚP, nebo jen na co nejkratší dobu,“ dodala Beránková. Úřad práce ČR také nadále organizuje poradenské dny s uvolňovanými zaměstnanci.