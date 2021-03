Vybrali jsme pro vás 5 knih pro dospělé a 3 knihy pro děti. Tyto knihy jsou zabaleny v obálce, takže do poslední chvíle netušíte, o jaký titul jde.

Ke každé knize je připojený záznamový arch, kde můžete napsat, jak se vám kniha líbila.

Pokud chcete být první, kdo knihu bude číst, můžete si o ni říct u výdejního okénka.

Po přečtení knihu nevracíte do knihovny, ale vyberete někoho dalšího, komu by se mohla líbit nebo jej chcete zapojit a ten pak udělá to samé, knihu přečte, napíše své dojmy a pošle dál, dokud nebude záznamový arch plný a uvidíme, s čím se k nám pak do knihovny vrátí.

Knihu v obálce můžete předat dalšímu čtenáři třeba přes poštovní schránku. Nejenže dotyčného mile překvapíte, ale také mu tím dát najevo, že na něj myslíte…

Pracovníci Městské knihovny Frenštát pod Radhoštěm