Také pohádka O Budulínkovi patřila k představením, která si díky všem probíhajícím opatřením musela na svou frenštátskou premiéru několik měsíců počkat. A čekání se rozhodně vyplatilo, protože pohádku O Budulínkovi, který neposlouchal babičku a nedbal rad, co mu dával dědeček, si nenechalo ujít více než 150 diváků. Dobře známou zápletku klasické české pohádky se snažili herci Divadla KAPSA obohatit o nové pojetí a pohádka byla také plná veselých písniček. V závěru se diváci s herci rozloučili bouřlivým potleskem a domů opět odcházeli s úsměvem na tváři. A že pohádkové neděle baví nejen děti, dokazuje komentář jedné z maminek: "Jak jsem v programu viděla, že zase přijede Andělská Hora s další pohádkou, tak jsem se už nemohla dočkat, protože minule to bylo výborné."

Nedělní pohádky s heslem "To je prima novina, jdeme celá rodina" připravuje Městské kulturní středisko ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Města Frenštát pod Radhoštěm. A pokud to situace i nadále dovolí, tak diváky do konce roku čekají ještě tři pohádková představení. Veselé, ale i napínavé příhody a dobrodružství děti zažijí s dvěmi nerozlučnými kamarády Káťou a Škubánkem. Tuto známou pohádku do Frenštátu přiveze pražské divadlo D5 v neděli 18. října 2020. Stolečku, prostři se! Oslíčku, otřes se! Obušku, z pytle ven! Příběh o třech kouzelných darech, které přinesou štěstí pasáčkovi Janíkovi a jeho milé Aničce zahrají herci loutkové scény Bajka Těšínského divadla 1. listopadu 2020. Závěr pohádkové sezóny bude patřit hercům divadla Loutkový svět z Ostravy a jejich Loutkovým pověstem českým O vodníkovi a víle. Vodníka a vílu přivítáme v malém sále frenštátského Domu kultury v neděli 13. prosince 2020. Vstupenky mimo předplatné v ceně 90 Kč na všechna pohádková představení budou v prodeji ve frenštátském Turistickém informačním centru.

Zuzana Kalinová