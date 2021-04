Je po Velikonocích a vy se cítíte naprosto vyčerpaní? Možná i pro vás znamenají svátky jen samé povinnosti a žádnou zábavu – uklidit, navařit, napéct, postarat se o rodinu.

Od rána do večera kolotoč plný stresu a nestíhání. Večer si konečně v klídku sednete k televizi a jednoduše po celodenním běhání zbodnete vše, na co se jen podíváte. Pak se není čemu divit, že ručička na váze vyletí okamžitě směrem nahoru.

Co bylo, to bylo. S těmito metodami se z vás stane nový člověk, kterého už jen tak nic nerozhodí. Vytvořte si svou vysněnou postavu s pomocí uvedených a odzkoušených doporučení a to tím, že jako první zapracujete na své psychice.

Pro zvýšení stresové odolnosti denně relaxujteZdroj: Pavlína Podloučková

1. Během dne pravidelně odpočívejte.

Zkuste se na chvíli zastavit a přestat řešit vše, co vás vysiluje – povinnosti anebo to, zda děláte vše perfektně na cestě za vysněnou postavou. Zavřete třeba na 3 minuty oči a představujte si jen to, co vás těší, dělá vám radost – dovolená, posezení s přáteli, čtení aj. Budete překvapeni, jak se na této formě odpočinku stanete do pár dní závislí – nakopne vás to k lepší náladě, zvýší se hladina nové energie, stanete se postupně novým člověkem.

2. Mějte rádi sami sebe, chvalte se.

Začněte o sobě mluvit s láskou. Buďte vděční za každou maličkost, kterou jste udělali pro sebe a svoje zdraví. Každé tělo potřebuje přijmout od svého „majitele“ bez ohledu na to, zda jste obézní nebo máte postavu jako lusk. Láska sám k sobě je základ pro úspěšné dosažení optimální hmotnosti. Pokud se vám stane, že podlehnete různým chutím a sníte velké množství něčeho, co vede k přejídání se a nárůstu hmotnosti, nebo jste se opakovaně dostali do fáze hladovky, nebičujte se za to. Naopak hledejte řešení, jak to změnit, abyste se opět vrátili na cestu k upevnění zdraví a k dosažení postavy vašich snů. Udělejte vše proto, aby se přešlap vedle už zbytečně neopakoval.

3. Odměňte se za své pokroky.

Ne hromadou jídla, ale kupte si něco, co vám udělá radost – novou kabelku, boty, kosmetiku apod. Každá změna potřebuje čas, takže pokud máte pocit, že se někdy nedaří, přestaňte se hroutit. Naopak hledejte nová řešení, udělejte si z vaření zábavu, zapojte do ní celou rodinu a cestu k vysněné postavě a k pevnému zdraví si užívejte.

4. Pravidelně se hýbejte.

Pohybem se zvyšuje hladina hormonu štěstí, čistíte tělo od nebezpečných toxinů, které způsobují zdravotní problémy. Posilujete tělo, imunitní systém a mnoho dalšího. Vždy začínejte pozvolna a jen tím, co máte rádi například procházkou, pokud nejste na pohyb zvyklí.

5. Dbejte na kvalitní spánek.

Během spánku se naše tělo regeneruje. Přes den toho musíme mnoho stihnout, máme nekonečno povinností a bez dostatečného spánku nebudou naše výsledky uspokojivé. Naopak se můžeme začít přejídat a nastartovat si neustálé chutě na něco dobrého.

6. Nic neodkládejte na zítra, začněte okamžitě.

Pokud budete hledat důvody k odkládání, nikdy v životě ničeho nedosáhnete a skončíte v začarovaném kruhu plném nespokojenosti a problémů. Jediný správný okamžik je teď.

Pavlína Podloučková

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Technik požární ochrany, Certifikovaný poradce pro výživu

Kontakt: telefon: 605 300 835, www.zdravevestrave.cz, www.facebook.com/Zdravevestrave1/