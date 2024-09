Most v Dolejších Kunčicích povodeň posunula. Cesta z Větřkovic do Fulneka je tak uzavřena.

Cesta z Fulneka do Větřkovic přes Dolejší Kunčice je uzavřena. Může za to fakt, že velká voda během víkendových povodní posunula v Dolejších Kunčicích most. Jedná se o provizorní přemostění při budování nového mostu. Provizorium se už podle hlášení místního rozhlasu opravovat nebude. Cesta by tak měla být uzavřena do doby, než se zprovozní nový most.