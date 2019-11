/FOTOGALERIE/ O tom, že bohatství a moc nejsou zárukou štěstí se mohli přesvědčit malí i velcí diváci, kteří v neděli 10. listopadu 2019 zhlédli pohádku O křišťálovém srdci. Malý sál frenštátského Domu kultury se zaplnil hned dvakrát a herečky pražského CziDivadla Hana Czivišová a Zuzana Horová byly v závěru odměněny dlouhým potleskem.

Pohádku O křišťálovém srdci představily hned dvakrát během jednoho dne v malém sále frenštátského domu kultury herečky pražského CziDivadla Hana Czivišová a Zuzana Horová. | Foto: David Šrubař

Už šesté pohádkové představení letošní sezóny bylo připraveno na druhou listopadovou neděli. Počasí zrovna na procházky nelákalo a to je ten správný čas vyrazit třeba právě do divadla. V každé správné pohádce by mělo dobro zvítězit nad zlem a ne jinak tomu bylo i u pohádky O křišťálovém srdci, kterou frenštátskému publiku představilo pražské CziDivadlo.