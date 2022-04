Jak už nám odhaluje jeho jméno, jedná se o Australana, který v Česku působí jako rodilý mluvčí. Luke je k nám velice otevřený a ochotný pomoci vylepšit naši škobrtavou angličtinu. Když se ze strany studenstva vloudí do hovoru chybička, trpělivě nás navede na správnou cestu. Konec konců, právě jemu vděčíme za světácky nacvičené "th" v mnoha anglických slovíčkách, jako třeba this, that či the.

Čeho si opravdu vážíme je také to, co se zdá být v dnešní době nedostatkovým zbožím - smysl pro humor. Luke při každé příležitosti přichází do třídy s upřímným úsměvem, a přestože nám obrovské množství radosti rozdá, ještě mu zbývá dost na to, aby s úsměvem také odcházel.

Vratislav Vahalík, PL4

Rychlá kola a neodolatelný úsměv. Cais trénoval v Kopřivnici na mistrovství

Kam na výlet? V Lačnově naleznete nejen šafrán, ale také krásné skály k lezení