A ani teď na podzim nezahálíme a snažíme se společně s knihovnou a kinem připravit pestrý program tentokrát už "pod střechou". Pokud jste to ještě nezaznamenali, tak máme pro vás dobrou zprávu a to, že na většinu našich akcí už je možné zakoupit své vstupenky on-line z pohodlí domova. Veškeré podrobnosti, novinky, fotografie a spoustu dalšího najdete na našich webech, facebooku a také instagramu. Kdo neholduje sociálním sítím, může si na řadě míst ve městě vyzvednout náš tištěný informační leták, ve kterém vždy najdete aktuální přehled akcí na daný měsíc. Tento leták je také ke stažení na www.kulturafrenstat.cz .

A na jaké akce jsou tedy už nyní vstupenky k dispozici?

V úterý 11. října 2022 / od 19 hodin / ve velkém sále frenštátského Domu kultury

ÚVĚR - divadelní komedie

V režii Antonína Procházky. V hlavních rolích se představí Filip Blažek a Martin Zounar.

…ředitel banky Gregorio má skvělý život, lukrativní místo a krásnou ženu. A právě ve chvíli, kdy se cítí možná až příliš pevně v sedle, objeví se nesolventní žadatel o úvěr Antonio. Gregorio mu žádost o úvěr razantně zamítne. Antonio je ale neodbytný a vyhrožuje mu, že když nedostane úvěr, svede mu ženu. Má totiž obrovské svůdcovské schopnosti a nikdy mu žádná neodolala. Jak tohle může dopadnout? Akci pořádá JT Promotion

Vstupné: 420 / 450 Kč

V neděli 16. října 2022 / od 15.30 hodin / v malém sále frenštátského Domu kultury

NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK

další z pohádkových nedělí pro děti v podání oblíbeného divadla Kapsa z Andělské hory, které tentokrát přiveze dětský pohádkový písničkál, který má na svém kontě řadu ocenění.

…Jednou, kdysi dávno žila jedna selka. Chalupu měla sice malou, ale zato pěkně malovanou a se slaměnou střechou. Práce na poli se jí dařila. Zato stáje a chlévy zely prázdnotou. Liška jí všechna kuřata odnesla a velká voda vzala z potoka husu i s housaty. Děti jí Pánbůh také nedopřál. Byl to takový nešťastný šafářův dvoreček. Selka si jednou pro radost z mléka, mouky, medu a koření upekla panáčka. Dala mu jméno Zápecníček. Byl to kluk, jako buk. Selce dělal jenom radost. Rostl jako z vody, žádná práce mu nebyla cizí, jen kdyby nebyl takový popleta. A tak není divu, že se jednoho dne vydal do světa na zkušenou. Při svém putování viděl mnoho nového i zajímavého.Dokonce si našel i mnoho dobrých přátel, kterým ve světe pomohl. A když se společně vrátili na dvoreček, čekalo Zápecníčka překvapení. Jaké ?!?! No přeci nevěsta - Medunka. Holčička z medového perníku upečená.

Vstupné: mimo předplatné 90 Kč (dospělý/dítě)

Policisté radí: Senioři pozor dejte, preventivní rady na paměti mějte

V pondělí 24. října 2022 / 19.00 hodin / ve frenštátském Kině

ZBIGNIEW CZENDLIK - Talk show - Postel, hospoda, kostel

…pořad nabídne vyprávění příběhů z jeho života osobního i jiného…podané humorem jemu vlastním, kdy některé z nich jsou zaznamenané ve stejnojmenné knize a další přinesl život posléze, od jejího vydání. V průběhu 90-ti minut se také dotýká problematiky současného světa a jejího aktuálního dění, o čemž všem se rád s diváky otevřeně podělí. Součástí pořadu je také autogramiáda stejnojmenné knihy.

Vstupné: 200, 250 a 300 Kč

V pondělí 21. listopadu 2022 / v 19.00 hodin / ve velkém sále frenštátského Domu kultury

4TET - koncert No. 5

Tenor: David Uličník, baritone: 1 Jiří Korn, baritone: 2 Jiří Škorpík, bass: Dušan Kollár.

…již téměř 16 let udivuje toto vokální seskupení diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou!! Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a "taneční" výkony všech aktérů na jevišti. To vše rozhodně nenechá nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmosférou.

Délka pořadu: 110 min bez přestávky.

Vstupné: 590, 650, 690 Kč.

Zámecké pozvání: Hradec nad Moravicí a jeho Bílá i Hodinová věž kněžny Mechtildy

V neděli 27. listopadu 2022 / v 15.30 hodin / v malém sálefrenštátského Domu kultury

KAŠPÁREK DOMEK STAVÍ

…pohádka pro děti z repertoáru pražského divadla LokVar. Diváci se v jejich podání můžou těšit na vlastně hned dvě loutkové pohádky o Kašpárkovi, touze po domově, jednom domečku a jednom paloučku. Co vše se může stát, když se Kašpárek rozhodne usadit a Čertovi se Smrťolou to moc nevoní. Padne kosa na kámen? Pohádka s názvem Kašpárek domek staví se hraje s písničkami v bohaté výpravě, každá pohádka potom s jiným typem loutek. První pohádka Jiřího Jaroše se hraje dřevěnými maňásky za klasickým jarmarečním paravanem. A poté se scéna jako kouzlem změní a vidíme marionety v druhé pohádce od Martina Matejky, která je pokračováním té první.

Vstupné: mimo předplatné 90 Kč (dospělý/dítě)

Ve středu 30. listopadu 2022 / v 19.00 hodin / ve frenštátském Kině

LADISLAV ZIBURA - Pěšky mezi buddhisty a komunisty

…excentrický poutník Ladislav Zibura se na jaře 2016 vypravil do Himálaje, zapadlých nepálských vesnic a neprobádaných údolí čínských řek. Příběh jeho 1 500 kilometrů dlouhé pěší výpravy je svědectvím o jednoduchosti života a půvabu svobody, u kterého se budete smát od začátku až do konce. Ať už ho zrovna zatýká policie, trpí vysokohorskou nemocí nebo zachraňuje lidský život, Ladislav vším proplouvá s neobyčejnou lehkostí. Nečekejte žádné popisy památek. Projekce je o Číňanech, Nepálcích a jejich životech.

Vstupné: 250, 220, 180 Kč.

V úterý 6. prosince 2022 / v 19.00 hodin / ve velkém sále frenštátského Domu kultury

CIMBALLICA - abonentní koncert

…Cimballica přínáší originální díla, odvážné aranže, neobvyklé hudební kombinace, nový image a netradiční pojetí vážné hudby, folkloru a filmové hudby.

Vstupné: mimo předplatné 290 Kč.

A to je jen zlomek z akcí, které pro vás připravujeme. Těšíme se na viděnou!

Zuzana Kalinová

