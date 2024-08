Zuzana Rybářová dnes 11:27

Vzhledem k tomu, že na elektrokole můžete dojet mnohem dál, než by se mohlo podařit vlastními silami, lákají elektrocyklisty i vzdálenější místa. Čtenář – reportér Zuzana Rybářová poslala zajímavé tipy na výlet za hranicemi našeho kraje a my jí za to děkujeme.