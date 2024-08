Už sedmý ročník velkého srazu elektromobilů se o nadcházejícím víkendu koná v nedalekém Valašském Meziříčí. Všechny fandy elektrických vozů zve náš čtenář reportér Radovan Burkovič a my mu za to děkujeme.

Díky osvícené radnici je Valašské Meziříčí křižovatkou, elektromobilům zaslíbenou. Jak počtem nabíjecích stanic pro ně, tak jejich provozováním ve službách města. To stálo na začátku myšlenky uspořádat sraz elektromobilů právě zde. Ani letošní srpen nebude výjimkou. Radnice ve spolupráci s Asociací elektromobilového průmyslu letos přivítá průkopníky čistého a tichého pohonu na nově zrekonstruovaném náměstí v centru města. V sobotu, 31. srpna 2024, od 10 do 14 hodin.

Kromě rozličných značek elektrických vozidel se představí veřejnosti i elektrokola a elektrokoloběžky, pro děti jsou připraveny k vyzkoušení elektrokáry a hoverboardy. Místní prodejci umožní jak svezení, tak řidičům i řízení elektromobilů všech značek, domácích i zahraničních. Vstup je zdarma.

Všech 6 dosavadních ročníků se setkalo s pozitivním přijetím veřejnosti a akci si pochvalně hodnotili i sami elektromobilisté. Od těch s elektrokoly, přes motorkáře, po ty s osobáky, dodávkovými elektromobily či malými náklaďáky.

close info Zdroj: Radovan Burkovič zoom_in Velký sraz elektromobilů a jejich fanoušků se poslední srpnový den koná v nedalekém Valašském Meziříčí.

Elektromobily a vše co s nimi souvisí, zkušenosti s nimi v praktickém provozu, co říkají jejich majitelé, kde a jak nabíjet ve Valašském Meziříčí a dalších městech, to vše se na akci dozvíte a na vlastní oči a uši poznáte. Můžete pohovořit s majiteli vozů a dalšími experty na elektromobilitu o vozidlech, která představují ne budoucnost, ale současnost dopravy šetrné k životnímu prostředí. A také s těmi, kteří již svá vozidla doplnili o výrobu čistého paliva pro ně, fotovoltaické i jiné elektrárny.

Pro prvních 50 registrovaných účastníků s jejich elektromobily je připraveno rodinné vstupné do zámku a na koupaliště, občerstvení a malá pozornost od města. Ještě stále zbývá pár míst a lze se s elektromobilem přihlásit u Radovana Burkoviče, aktivního propagátora elektromobility ASEP, detaily na webu asep.cz