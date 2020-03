Boj s koronavirem vypadá nekonečný. Lékaři, zdravotníci, policisté, hasiči, vedení samospráv, pracovníci sociálních ale také prodavači, řidiči prostředků veřejné dopravy a mnozí další. Ti všichni pracují s nasazením, často s únavou a vypětím, aby se současnou situaci podařilo zvládnout co nejrychleji a co nejlépe.

Podpořit je, poděkovat, připojit svůj vzkaz pro ně můžete i vy!

Vzkazy i fotografie nám můžete posílat na e-mail petra.pifkova@denik.cz, nebo prostřednictvím zpráv naší facebookové stránky zde - případně pře formulář ČTENÁŘ REPORTÉR ZDE



Připojíme je do článku nebo fotogalerie, vybrané příspěvky budou rovněž zveřejněny v tištěné verzi Deníku.

Vaše vzkazy:

Martin Hrbáč, Frýdek-Místek:

Kvůli nouzovému stavu a nařízení vlády ČR se Hudební Club Pošta proměnil ze dne na den v šicí dílnu, kde se denně šijí roušky pro potřebné instituce a občany Frýdku Místku.

K pondělku bylo ušito a odevzdáno zhruba 1850 roušek - předáno Policii ČR, taxikářům, prodavačkám, domovům důchodců, pečovatelské službě, onkologicky nemocným pacientům atd.

Vše Hudební Club Pošta dělá bez jakéhokoliv zisku, roušky rozváží na vlastní náklady zcela zdarma.

Občané Frýdku Místku nosí do Hudebního clubu pošta látky, nitě, gumy, šňůrky, z kterých se v clubu šíje, za což Hudební Club Pošta moc děkuje!!! Budeme šít tak dlouho dokud to bude potřeba. Společně to zvládneme!!!

Patrik Hujdus, Ostrava:



Na radnici jsme z důvodu mimořádné situace přeskupili síly a náplň práce. Z matrikářky, vedoucích odborů, asistentky vedení a referentů jsou velmi šikovné švadlenky, z redaktorky Zpravodaje call girl, paní na ohlašovně a podatelně vydavají obědy, z dalších úředníků a radních jsou baliči a poštovní doručovatelé. No a třeba kulturní referent se stal zásobovačem. Nová doba prostě měni profese… Děkuji všem, kteří teď sice úplně nemůžou dělat svou práci, ale nevadí jim dělat něco jiného a pomoci, když je potřeba.

Mgr. Patrik Hujdus, starosta MOb Mariánské Hory a Hulváky





Tomáš Macura, Ostrava:



Předání roušek pře vestibulem Městské nemocnice Ostrava. Foto: MMO

„Chceme poděkovat všem jednotlivcům i skupinám lidí, kteří šijí roušky nebo organizují jejich distribuci. Už několik tisíc kusů jsme předali městské nemocnici, strážníkům, řidičům dopravního podniku, pracovníkům magistrátu, a na řadě dalších míst. Těší mě, že Ostravané pomáhají, jsou solidární s ostatními a jejich snaha a píle nepolevuje,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura - více zde

Jitka Bryksová, Ostrava:

Veelkéé díky našim zdravotníkům, že je ani v této hlavně pro ně nelehké době neopouští humor.

David Mižďoch, Frýdek Místek:



Dobrý den,takhle ve středu zpívali zaměstnanci Charity Frýdek Místek k písni Není nutno?, zároveň potleskem děkovali všem co dodržují pravidla nakázy. Pěkný den pracovník technického úseku David Mižďoch Charita Frýdek Místek.

Vzkazy a poděkování zaslané od 21. března do 25. března najdete zde:

Vzkazy a poděkování zaslané do 20. března 2020 najdete zde: