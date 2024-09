V pořadí 14. ročník celorepublikového festivalu Den architektury pozve od pátku 27. září do čtvrtka 3. října na stovky akcí ve více než 120 městech a obcích po celé České republice i na Slovensku.

Bohatý program opět nabízí i v Moravskoslezském kraji, v jehož rámci připomene opomíjená a zapomenutá místa i mimořádné stavby a bude pátrat po minulosti nebo naopak nahlédne do blízké budoucnosti vybraných míst. Letošním festivalovým mottem je „Proces proměny“, kterým tak mimo jiné odkazuje na 100. výročí úmrtí Franze Kafky. Festival tak na řadě míst zacílí na místa s kafkovskou atmosférou nebo spojená s literaturou.

K hlavním festivalovým centrům patří tradičně Ostrava a Opava. V Moravskoslezském kraji se Den architektury uskuteční dále ve Frýdku-Místku, Bílovci a Jablunkově.

Kompletní festivalový program je k dispozici na webových stránkách festivalu www.denarchitektury.cz. Program je tradičně zdarma, na některé akce je však potřeba předchozí registrace. Současně s Dnem architektury se i letos uskuteční festival Film a architektura. Pořadatelem obou festivalů je spolek Kruh.

V pestré programové mozaice mohou zájemci vybírat z exkurzí do běžně nepřístupných budov, architektonických procházek s poutavým výkladem odborníků na dané téma, přednášek, filmových projekcí, workshopů pro děti a celé řady dalších akcí. „Naším letošním cílem je nabídnout návštěvníkům bez rozdílu věku pečlivě vybrané akce, na kterých mohou objevovat často přehlížená místa nebo vnímat architekturu v širším kontextu, a to vždy s odborným výkladem. V mnoha případech se snažíme poukazovat i na význam veřejného prostoru a jeho proměny,” dodává Marcela Steinbachová, ředitelka Dne architektury a zakladatelka spolku Kruh.

close info Zdroj: Jan Bureš zoom_in Jablunkov: Nejvýchodnější funkcionalismus v Česku.

Bohatý program nabízí festival v Ostravě. Zaostří například na minulost i budoucnost hobbymarketu Bauhaus a Cingrova sadu. Galerií Plato, která vznikla v budově bývalých jatek, provede autor její přeměny - polský architekt Robert Konieczny, za niž byl nominován na cenu Mies van der Rohe Award 2024. Další z akcí nabídne možnost prohlídky nové budovy Fakulty umění OSU nebo se vydat do zrekonstruované vily stavitele Františka Grossmanna.

Ostravský program také nabídne přednášku o první generaci československých architektek za první republiky nebo malířský workshop v industriálním prostředí vyhlídkové věže Bolt Tower. Návštěvníci také budou moci nahlédnout do Ostravského muzea sídlícího v budově bývalé radnice, kde zjistí, jak se městské vzestupy i pády otiskly do této stavby. Veřejnosti se během festivalu otevře i moderní sídlo Raynet Tower, které vzniklo díky netradiční přestavbě bývalé hospody. Festivalové kroky povedou i do Dolní oblasti Vítkovic, kde se průvodci zaměří na přerod chátrajícího ocelového města v moderní vzdělávací, kulturní a společenské centrum. Součástí bude i návštěva vyhlídkové věže Bolt Tower.

close info Zdroj: Jiří Mika zoom_in Ostrava: Nová budova Fakulty umění OSU.

Dalším významným festivalovým místem je Opava. S ohledem na situaci po povodních bylo několik akcí zrušeno, většina plánovaného programu však zůstává zachována. Zájemci si mohou například prohlédnout měnírnu elektrického proudu postavenou roku 1929 Erichem Geldnerem či vlastní vilu stavebního inženýra Hanse Kalitty. Dále bude možnost navštívit

novostavbu moderní tělocvičny v Kobeřicích nebo novobarokní vilu podle návrhu vídeňského architekta Arnolda Hatscheka. Festival nabízí také prohlídku původní vodárenské věže, která představí její přeměnu na prostor pro kulturní události. Na programu jsou i různorodé architektonické procházky, například po realizovaných projektech studentů Fakulty architektury ČVUT v Opavě nebo za stavbami Otto Reichnera, jednoho z nejvýraznějších architektů meziválečné Opavy (vila B. Vogela, vily A. a E. Lassmannových, dům A. Trabitsche nebo obytný a obchodní dům městské spořitelny či městské koupaliště).

Další z procházek povedou po méně známých či opomíjených architektonických a sochařských objektech 20. století. Výročí Franze Kafky bude v Opavě věnována přednáška zaměřená na vazby Kafkovy literární architektury k dílu jiných spisovatelů či malířů. V duchu letošního tématu proběhne přednáška s názvem “Bizarní stavby, bizarní města” o místech, která jsou charakteristická ohyzdností, monstrózností nebo pošetilostí, ale nikdy nemají nudný příběh svého vzniku.

Festival zamíří i do nejvýchodnějšího města Česka Jablunkova, kde zve na komentovanou prohlídku funkcionalistického komplexu plicního sanatoria od architekta Miloše Lamla. Ve Frýdku-Místku program nabízí komentovanou prohlídku exteriéru a interiéru budovy Českého domu, který čeká na rekonstrukci, a přednášku o možnostech a přínosech současné krajinářské architektury. Bílovec se do programu připojí přednáškou, ve které se propojí svět literatury a architektury.

Akce festivalu Den architektury jsou realizovány ve spolupráci s místními spolky a architekty.

Paralelně se Dnem architektury proběhne opět jeho sesterský festival Film a architektura, který se od 26. září do 1. října uskuteční v Moravskoslezském kraji ve Frýdku.Místku, Opavě a Ostravě. Letošní ročník zamíří do kin s podtitulem “Divnosti a jinakosti” a zaměří se jak na atypické stavby a neobvyklá zákoutí, tak i netradiční filmová zpracování nebo i absurdní spojení. V programu festival neopomene ani významné osobnosti architektury, jako jsou Mies van der Rohe, Balkrishna Doshi, Rem Koolhaas, Sigurd Lewerentz či Álvaro Siza Vieira.

Den architektury umožňuje již 14. rokem široké veřejnosti nahlédnout na své okolí nevšední optikou pod vedením architektů, historiků a odborníků, kteří jim přibližují zajímavosti z jejich čtvrtě, bydliště i širšího okolí. Den architektury není jen architektura a tvorba měst, ale i širší souvislosti, které stojí na pozadí vzniku každého domu, parku, konkrétního místa či města. V loňském roce festival nabídl přes 500 akcí ve více než stovce měst po celé republice i na Slovensku a přilákal na 35 tisíc návštěvníků. Pořádající spolek Kruh se téměř čtvrt století věnuje propagaci a popularizaci architektury a čerpá z mnohaletých zkušeností v oboru a dlouhodobé spolupráce s architekty, spolky a institucemi ve všech regionech.

Silvie Marková