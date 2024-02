Je již tradicí, že frenštátští lyžaři běžci každý rok zdokonalují své běžkařské dovednosti na soustředění ve Velkých Karlovicích. Nikdo však nečekal, že v termínu od 9. – 11. 2. bude tak teplé počasí, které velmi rychle zlikviduje téměř všechen sníh.

Děti z kroužku v běhu na lyžích ZŠ Tyršova 913 opět na soustředění. | Foto: Milena Novotná

Všichni jsme věřili, že na Pustevnách zbytky sněhu najdeme, takže jsme v pátek ráno vyrazili do hor. Přestože sněhové podmínky na Pustevnách nebyly příliš dobré, na různé aktivity na běžkách to stačilo. Děti si zdokonalily dovednosti jako je plužení, stoupání do kopce „stromečkem“, slalom, odšlapování, jízda soupaž a střídavý běh.

V poledne se již všichni těšili na oběd, který nás čekal v pensionu Školka ve Velkých Karlovicích. Po obědě a nutném odpočinku jsme si vyšli na obhlídku Velkých Karlovic. Během vycházky si děti zasoutěžily v hodu šiškami na cíl a při různých hrách si pořádně zaběhaly. V sobotu se všichni těšili do areálu biatlonistů, kde stále zůstával uměle vyrobený sníh a dalo se tam skvěle lyžovat.

Trenérky nevěřily, že při teplém počasí sníh vydrží až do neděle, proto připravily tradiční závěrečné závody už na sobotní odpoledne. Děti při závodu uplatnily techniku bruslení, ale musely zvládnout také náročnou jízdu soupaž. Všichni bojovali s velkým nasazením a určenou trasu skvěle zvládli.

Po večeři a odpočinku děti čekal opět večer plný společenských her a zábavy. Pro trenéry bylo příjemné zjištění, že si děti program na večer dokázaly připravit samy. V neděli jsme se probudili do deštivého dne, takže bylo jasné, že už žádné lyžování nebude. Dopoledne proběhlo vyhlášení výsledků sobotního závodu, rozdání odměn a zhodnocení celého pobytu. S hezkými zážitky jsme po obědě odjeli domů.

Za možnost uspořádat soustředění patří poděkování vedení školy, které nás uvolnilo z páteční výuky a Tělovýchovné jednotě Frenštát pod Radhoštěm, spolek, která celou akci z velké části financovala. Milena Novotná, vedoucí běžeckého kroužku