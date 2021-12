Když jsme s dětmi a jejich srdcem z malovaných kamenů poprvé navštívili domov seniorů a ti nám dali najevo, jak moc je naše návštěva s dárečkem potěšila, děti slíbily, že jim ještě letos něco vyrobí. Byť na poslední chvíli, ale přeci, mě napadl velký adventní kalendář. I přesto, že jsme svou práci s dětmi započali v karanténě, poté pokračovali v polovičním počtu žáků ve škole v předmětech výtvarné výchovy, pracovních činnostech i v hodině čtení, stihli jsme to.

Jak ale udělat radost desítkám seniorů jedním balíčkem? Čím je alespoň maličko potěšit v těchto nelehkých dnech, když jim byl opět omezen počet možných návštěv těch nejbližších? Adventní čas by měl být obdobím klidu a rozjímání. Dojemné dny, které jsou naplněny kouzlem obyčejů, písní, koledami, ale hlavně chvílemi strávenými s rodinou. A právě to bylo cílem kalendáře. Vím, že lidem v domově se už nedostává možností trávit tento čas s těmi nejbližšími, proto jsem chtěla, aby touto cestou příjemně zavzpomínali, jaké to bylo, když sami v rodinném kruhu radostně očekávali příchod Štědrého dne.

OBRAZEM: Na Pustevnách u Libušína už je také stromeček. A je krásný!

Každodenní překvapení obsahuje dětmi barevně ztvárněnou adventní či vánoční tradici/zvyk se stručným popisem, pranostiku či pověru vázanou ke každému dni, koledu, báseň, křížovku nebo kvíz a nakonec obrázek s mandalou k vybarvení. Celý kalendář je komponován do tvaru srdce, uprostřed kterého je stromeček z čerstvých haluzí zdobený andílky ze šišek, sněhuláky z vajíčkových obalů a dřevěných baněk se zimní krajinou. Myslím, že se to dětem opravdu povedlo.

Reakce pracovnic, které kalendář v domově Hortenzie přebraly, a děkovné balíčky bonbonů od babiček mluvily za vše. Proto ještě jednou touto cestou děkuji za spolupráci a zapálení do tvoření jak dětem z 5. C, 5. B, tak kolegyním Miroslavě Vojnové, Tereze Černochové a Tereze Mikeskové. Děkuji!

Lenka Tobiášová

ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova 913

Mikulášské nocování školní družiny ZŠ Tyršova 913 ukázalo statečnost dětí