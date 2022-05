V druhé polovině měsíce dubna proběhla na velké Tyršovce výtvarná soutěž s názvem Netradiční velikonoční tvoření, aneb jak se maluje do mouky. Soutěž byla určena především dětem z I. stupně, které si doma mohly vyzkoušet zajímavou výtvarnou techniku.

Netradiční pojetí velikonočního tvoření spočívalo v tom, že si děti zkusily malování (nejen) prsty do mouky. Úkolem malých výtvarníků bylo vytvořit obrázek na téma Velikonoce – svátky jara.

A jak se jim malování do mouky povedlo? Posuďte sami. Chcete si malování do mouky vyzkoušet také? Pak vězte, že vám k tomu stačí pouze tmavý plech na pečení a troška hrubé mouky, popř. dětské krupičky a můžete se směle pustit do tvoření! Ať se vám práce daří!

Mgr. Eva Bačová, ZŠ Tyršova 913 Frenštát pod Radhoštěm

