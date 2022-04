Výlet do Osvětimi byl zajímavý, ale rozhodně nebyl nějak extra příjemný. Atmosféra v táboře byla opravdu zvláštní, hlavně v tu chvíli, když si uvědomíte, kolik lidí na tomto místě trpělo, nebo dokonce i umřelo. Jedna z věcí, ze kterých mě opravdu až mrazilo po zádech, byly vlasy a boty mrtvých lidí. Když jsem viděla fotografie lidí, co v táboře zahynuli, přepadl mě smutek. A potom když jsem viděla oblečení, boty a fotky zemřelých dětí, tak se mi do očí vehnaly slzy.

Cestou, kolem které byly všude ostnaté dráty, jsme došli na nádvoří, kde vězně zabíjeli tak, že je postavili před zeď a zastřelili. Další místo, které jsme v první části tábora navštívili, byla plynová komora s krematoriem. Z tohoto místa jsem měla opravdu zvláštní pocit, protože jsem si představovala, jak hrozné to pro ty lidi muselo být.

Když jsme se přesunuli do druhé části tábora, prošli jsme nejznámější branou z Osvětimi. Došli jsme na místo, kde probíhaly selekce a vojáci s „doktory“ z SS rozhodovali o osudu lidí. Na tomto místě jsme viděli zbytky budov, ve kterých lidé bydleli, ale viděli i jsme i budovy, které ještě stály. Po dlouhé kamenité cestě jsme došli k památníku, na kterém byly desky se stejným textem, ale v jiných jazycích. Po pravé i levé straně památníku jsme viděli ruiny dvou největších krematorií a plynových komor. Pak jsme ještě procházeli dlouhou rovnou cestou, podél které byly budovy a záchody. A tohle už byl konec prohlídky.

Jak už jsem řekla, výlet byl velmi zajímavý, ale už bych si ho nejspíše nezopakovala. Určitě bych návštěvu Osvětimi doporučila všem aspoň jednou za život.

Rozálie Škorňová 9. A

Ve středu 23. března se žáci devátých tříd frenštátské ZŠ Tyršova 913 vydali na exkurzi do Osvětimi. Učitelé nás připravovali na to, co uvidíme, ale skutečnost byla trochu jiná. Když nás paní průvodkyně vzala do budovy, kde bylo několik tun vlasů, botiček, hrníčků, které jednou někomu patřily, běhal člověku po zádech mráz. Za každou tou botičkou a hrníčkem byl jeden člověk.

Je to hrozné, bylo mi v tu chvíli opravdu smutno, ty postele, na kterých museli spát, přežívat. Sprchy, které byly nakonec jen zástěrky plynových komor. Kolik dětí, mužů a žen bylo zabito. Jsem opravdu ráda, že jsem to mohla vidět, protože když nám to říká paní učitelka ve škole, nedokážeme si to představit tak, jako na vlastní oči.

Fotky dvojčat, na kterých dělali pokusy, a byla jim vidět každá kost, jak byly vychrtlé. Ano, to všechno se opravdu dělo. Když udělali malou chybu, hned byli potrestáni, zaplatili svým životem. Tak to bylo opravdu hrozné. Vrátím se tam podívat možná za pár let, ale určitě ne hned.

Sarah Weinigerová 9. A

