V Galerii M+M budou obrazy od umělců z nedalekých Beskyd a okolí k prohlédnutí až do 8. října.

Na vernisáž výstavy beskydských výtvarníků se v pátek 17. září do Galerie M+M v Jurikově ulici v Hranicích vypravil hranický fotograf Jirka Necid. Za snímky velmi děkujeme.

