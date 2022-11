V týdnu od 30. června do 5. července 2024 očekává sletový přípravný tým účast 20 tisíc cvičenců a asi 30 tisíc diváků ze všech koutů České republiky i ze zahraničí. XVII. všesokolský slet navazuje na tradici, kdy se na vizuální tváři této významné akce podílí významní umělci. Tentokrát je to výtvarník Jaromír 99 ve spolupráci s renomovaným grafickým studiem Dynamo Design.

600 dnů do neděle 30. 6. 2024, kdy bude XVII. všesokolský slet slavnostně zahájen je právě dnes, 8. listopadu 2022. U této příležitosti chceme informovat veřejnost o stavu příprav na tento svátek všech sokolů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí a jejich příznivců z různých jiných organizací.

Odhadujeme, že do projektů spojených se XVII. všesokolským sletem se zapojí 100 tisíc účastníků a 20 tisíc z nich pak samotného cvičení v Edenu. Do příprav budou zapojeny všechny tělocvičné jednoty, kterých je přes 1000 i jednoty v zahraničí (Sokol působí v 18 zemích světa. Právě zahraniční jednoty byly ty, kdo držel tradici sletů v době, kdy byl spolek Sokol zakázán).

Pro XVII. všesokolský slet jsou vybrány hromadné skladby. Zarezervováno je Národní divadlo i O2 aréna na doprovodné programy v rámci sletového týdne. Jmenován je i přípravný sletový tým, jemuž předsedá starostka ČOS Hana Moučková.

„Rozjíždíme přípravu na můj již 3. slet, dosud se to zdá velmi daleko, ale ze zkušeností vím, že to velmi rychle uběhne. Jsem ráda, že se mohu opřít o zkušený tým, který už ví co a jak připravit a kde lze očekávat úskalí. Pevně věřím tomu, že případné problémy vyřešíme a opět předvedeme divákům skladby, na které cvičenci pilně trénovali přes 2 roky. I řadu akcí doprovodného programu,“ říká starostka ČOS Hana Moučková s tím, že se velmi těší na Slavnostní večer v Národním divadle a na Sokol Gala, což je přehlídka sokolského výkonnostního sportu kombinovaná s tanečními vystoupeními sokolských folklórních souborů, která se již tradičně uskuteční v O2 aréně.

První předvedení hromadných skladeb je naplánováno na 26. listopadu v Sokole Královské Vinohrady. Na této akci se cvičitelé seznámí s ideálním předvedením skladeb a pak budou své znalosti předávat v regionech. Nácvičné srazy začínají v únoru 2023. Do té doby budou připravena i instruktážní videa s detaily choreografií, podle kterých se budou skladby nacvičovat. V září 2023 bude zahájen sletový cvičební rok a na jaře 2024 budou oblastní slety a krajské slety.

XVII. všesokolský slet navazuje na tradiční spojení Sokola s významnými umělci

Jsme velmi rádi, že i pro nadcházející slet se podařilo navázat spolupráci s významným umělcem, který vtiskl chystanému ročníku nezaměnitelnou podobu. Tentokrát se spoluprací souhlasil výtvarník Jaromír 99, který se tak zařadil mezi taková jména jako Bedřich Wachsmann, František Ženíšek, Jan Preisler, Mikoláš Aleš, Artuš Scheiner, Luděk Marold, Alfons Mucha, Max Švabinský a mnoho dalších.

V roce 2018 vznikl unikátní soubor obrazů a grafik vytvořený Michalem Cihlářem, Stanislavem Divišem, Ivanem Komárkem, Zdeňkem Netopilem, Pavlem Roučkou, Jakubem Špaňhelem a Jakubem Spurným. Sokol tak navázal na svou tradici spolupráce se špičkovými umělci.

Nyní byl osloven Jaromír 99 známý například prací na filmu Alois Nebel nebo knihou Zátopek. „Byl jsem z toho, že pro Sokol pracovali velcí umělci, dost nervózní a proto jsem byl i velmi pokorný. Spolupracoval jsem také s grafiky, se kterými jsem hodně konzultoval, jestli to bude fungovat v konceptu písma, který byl navržen ateliérem Dynamo Design,“ říká Jaromír 99 k práci na vizuálu.

Podívejte se na medailonek odhalující práci Jaromíra 99 na vizuálu XVII. všesokolského sletu.

Vítězný návrh sokoly oslovil kombinací moderní vektorové grafiky a typograficky progresivního řešení, kterému dominuje právě klíčové slovo SLET. Toto heslo jednoznačně identifikuje událost, oproti oficiálnímu názvu je výrazně kratší a dobře se s ním pracuje. V každém písmenu je vložena jiná ilustrace a výsledný dojem vzniká až jejich spojením, což navazuje na motto XVII. všesokolského sletu, kterým je nejen spojování společnosti, ale i lidí různých generací a zájmu,“ říká k tomu grafický designér Jan Šlégr ze studia Dynamo Design, které celý vizuální styl připravilo.

Jiří Reichl, Česká obec sokolská