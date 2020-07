To bylo Na Upadnici radosti! „Konečně zrušili tu blbost!“ řval hrdo na cely lokal od svojiho stola stary komunista Kolder. „A jaku blbosť mysliš?“ zeptal se ho Lojzek. „No to s tymi ruškami a potym aji to, že musime každy den vypadnuť z kavarny ve 23 hodin, abychom pry něšiřili coronavirus. Tajak by ten vir měl svoji hodinky a začal učinkovať přesně po jedenaste, ni?!“ chechtal se svojimu radobyvtipu na cele kolo.

„Směješ se svoji hlupotě, či čemu?“ zeptal se ho s ledovym klidem Lojzek. „Jak hlupotě? Či to neni pravda? Něbylo už dosť te Babišove šikany nas obyčejnych ludi? Dychať zme pořadně němohli přes ty blbe rušky, chodiť zme němohli kaj zme chtěli, někeři museli seděť doma a něvystrčiť z kvartyra ani nos! Mně to naščesti minulo, ale když sem chtěl na Banik ze Slaviju, němoch sem, bo to pani ministři a hygienici zakazali! A čemu? Bo měli z vira plne gatě! Přitym se mohli poučiť u prezidenta Běloruska Lukašenka! Tyn to řeknul jasně: covid je vymysel dochtoru a politiku, keři se boja o svoji koryta.

Přitym je jasne, že na tyn blby vir stači pořadna robota, sport a stakan vodki!“ pravil mu na to Kolder a vitězoslavně se rozhlidnul po lokale. Úspěch ale sklidil jen u svojich obdivovatelu okolo ich stola… U Lojzy však sklidil pohrdani a dost tvrde vysvětleni: „Kdyby bylo po tvojim, ty stary gnype, byli bysme včil všeci zavřeni doma a v karanteně. A o mrtvych němluvim. Třeba aji ty bys už byl na prkně, bo patřiš do rizikove skupiny. Bo nebyť tych povinnych rušek, jak to propagovali v všudě indě ve světě, ale hlavně v Anglii a potym tyn trouba Trump v USA, měli bysme tolik mrtvol jak v Italii, Španělsku, Americe, či v tej Anglii.

Ešče že tyn ich lider Johnson, kery podle mě tež moc rozumu něpobral, tyn virus chytnul a na vlastni kuži pocitil, co to je. A hned se to na ostrovach měnilo. Zavřeli hospody, nakazali rušky, ale už bylo pozdě. Dovčil se ze svojiho podceněni a liknavosti němožu spamatovať Taki scenař bys chtěl, vole?“ „Ser na ňho, na blba. Teď machruje a za totača byl ochotny na rozkaz strany seděť tyden ve sklepě anebo isť pěšky až do Moskvy! Mě by spiš zajímalo, jak to vypada v autobuse, kery sem Na Upadnicu jezdi Rudek z Haviřova?!“ vrypnul sem se do dišputa. „No, co by se mělo děť?“ zeptal se tazany.

„No, idě o to, že na Karvinsku a Frýdecko-Místecku se musím v MHD a v obchodach nosiť rušky a v Ostravě a třeba v Opavě a Novým Jičíně už ni. To na hranicach okresu Karvina řidič zastavi, povoli vam sundať rušky ale zároveň nařid až vyhoditě covid-19 vyhoditě odevřenymi dveřami ven. Aby zustal na Karvinsku? Bo jinak se to nědovedu představiť. Že nakaženy člověk jedě do Ostravy do špitala na nařizeny test, bo na Karvinsku němaju potřebnu kapacitu na testovani, před Ostravu se rušku sunda a v lokalce z Hranečnika potom tyn vir pluvně všeckim cestujicim do ksichtu.

A kdo nam zaruči, že se potym ze špitala ešče něstavi do marketu na zakupki a pluve a kucka dal… Bo tu rušku měť němusi. To je fakt na hlavu postavene. Mysleli na to ti ministři, hygienici a nakonec aji naš pan hejtman? To němohly ty rušky zustať povinně aspoň v MHD a v obchodach po celym kraju, niž se v okresach situaca vyřeši?! Tak fakt realně hrozi, že se to přenese zas do celeho kraja, tajak to přelezlo na Slovensko… Tam su ale mudři a hranice s nami zavřeli. Zatymco my, chytrolini, sme hranice s Katovickym vojvodstvim, kaj je vira na rozdavani, odevřeli.

Aby se mohlo setkať v Těšině paru rodin… Moja hlava šediva to prostě něbere!“ „Ser na to, na cosik umřeť musiš! A nejhorši to je na lokálku, bo to hrozně boli… A znatě tyn, jak přidě brunetka k bačovi a pta se: ,Když vám správně spočítám vaše ovečky, dáte mi jednu?’ Bača suhlasi. Brunetka počita a nakonec řekně: ,2543’ ,Správně, můžeš si vybrat.’ Tak si jednu vybere. Bača šak na to: ,Když uhádnu tvou původní barvu vlasů, vrátíš mi toho psa?’ Fajne, Ni?!“ zakoňčil koronavirovy dišput Na Upadnici Erďa.

