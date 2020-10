V pondělí po volbach byl Na Upadnici nězvykly klid. „Ja, ja, matě co stě chtěli!“ pravil do teho ticha stary Kolder. „Že vyhraje ANO, to sem čul, ale že se tak zveťa modři ptaci a take zisky budu měť pirati a Okamura, tuš to je pecka do vazu našeho kraja a potažmo aji republiky. Bo to stejne možeme čekať po parlamentnich volbach,“ pravil posmutněle socan Antek, kery stejnako jako Kolder bečel nad propadem svoji strany, kapku ho enem uspokojuje, že staronovy hejtman Vondrak přizval do vedeňa kraje aji socdemaka Kajnara.

„No tuš v našim kraju se nic nězměni, bo budě stejna koalica enem posilena o coc. dem. Mi v tym enem něštymuje, že lider ODS Unucka před volbami na svojim bilboardě hlasal, že esli vyhraje un a ODS, skonči se lhani v kraju. To dosť někapuju, bo v minulym vedeni kraja byl prvním náměstkem hejtmana… To i un předtym ciganil? A včil je v koalici zase a zas budě ve funkci náměstka hejtmana ciganiŤ. To mi jaksik něleze do lebeně,“ krutil hlavu Poldek.

„Ty zje, Poldečku, naivni tajak to uměni. Či si se už nězvyknul, že před volbami se všeci protikandidati pomluvaju a všeci naopak slibuju věci, kere sami věďa, že ich nědodrža?“ ozval se ve dveřach hospody Na Upadnici Lojzek, kery přišel nězvykle pozdě. „Čemu maš spožděni?“ ptal sem se ho.

„Na rozdil od vas mě zajima jak to s tym kovidem-19 vypada. Temu sem zkysnul u televize a dobře sem zrobil, bo sem ešče viděl premiera Babiša, jak luďam vyhrožuje. No, něvyhrožoval, bo enem nanačil, co se staně, když ludě něbudu nařizeni vlady dodržovať, ale za vyhrožovani to označila ta Kalouskova krasavica Pekarova. To je fakt nězvykly jev. Do všeckeho a za každu cenu rype. Něuvažuje asi, co mluvi… Chce asi byť tajak jeji vzor Kalousek, enemže ten, jak ho němam rad, ma v hlavě hochmes. Vi co, jak a čemu mluvi! Ma to večinu podložene a když řekně, že Babiš cygani, tuš je to isto pravda. Enemže pani předsedkyně TOP 09 a šef modrych ptakuv Fiala si su po krajskych volbach tak isti v kramflekach, že se mysla, že možu mluviť, co se im zachce, a ludě im to budu žrať! Třeba pravě Fiala. Dva dni je temu, co nabadal ludi, až dodržuju vladu nařizene kroky proti temu kovidu. No a když se ty jeho prosby, jak un temu včil pravi, minuly učinkem, bo ludě na to z vysoka seru! Šak to viditě dnes a denně v MHD, v obchodě na zastavkach, jak maju ti něsmrtelni frajeři rušky na bradě či enem tak přes pysk, tajak by nos něměli! V hospodacjh se seďa malem na klině, před hospodu při kuřeňu je c ely hluček, kery se prsky sliny z ksichtu do ksichtu! A tak im Babiš připomnil dost tvrdo, co nas čeka, když se něpolepšime. No a opozica, misto teho, aby ho podpořila, mu nadava! To něma logiku! Vitě dobře, že Babiša moc němusim, ale přeci je to premier a ni fackovaci panak, na kereho se každy dovoluje, enem aby zskal paru voliču. Tym ti chytrolini enem nahravaju všeckim tym něsmrtelnym tetam a strycum, co se mysla, že se možu na jakesik vladni nařize vysrať, bo na nich ta rymečke něma?! Enem ich to v tej ich prapodivne revoltě podpoři. Sem zvědavy, co budu krasavica Pekarova a řiťolez Fialal řikať, až budu špitaly plne těžce nemocnych s kovidem a chytně to, a to im fakt něpřeju, kdosik z ich blizkych a ve špitalach něbudě volne lužko natož ventilator! To potym budu u Babiša a ministra Prymuly škemrať, až im pomožu! Ale, kurňa, to sem se tak rozohnil, že se divim sam sobě, jak to se mnu ruša. Ale němožu se pomocť, lidska blbost mě dycki nadzvedně,“ skočil monolog Lojzek a vypil plny krygel piva naraz, jak měl sucho v hrdle…

„Potym se decentně řihnul a otočil se na Erďu: „Něseď, něčum a naval jakisik frk, až se aspoň trochu posměju.

A Erďa se nědal pobizať: „To taka mlada děvuška v minisukňach stopla kamion. Sedla se na zadni vyvyšeny zic a bo byla po istě zajimave noci utahana, hned usnula. A jak to byva, sesunula se kusek dopředku, sukňa se ji vykasala a bo byla jak se pravi naostro, bylo ji viděť přes spodek až do krku. Řidič to viděl ve zpětnym zrcatku, dlubnul do zavoznika, kery tež klimbal, až se podiva do zrcatka. Ten se kuknul a pravi: ,Půjč mi hřeben. Vypadám jak píča!’ Fajne, ni?!“

