Dva pákaři z Novojičínska dovezli medaile z Mistrovství Evropy v Armwrestlingu

V litevském Vilniusu se pořádalo již 30té Mistrovství Evropy v Páce. I tam nechyběli dva borci z Novojičínska a to Master do 90 Kg Jaromír Bělůnek z AWK Nový Jičín a junior do 70 Kg Adam Číp z AWK Životice u Nového Jičína. Dne 24. října začal Evropský šampionát zahájením, kde se představili všechny země těch nejlepších sportovců z každého státu. Na ME soutěžilo celkem 19 státu Evropy.

V litevském Vilniusu nechyběli Jaromír Bělůnek z AWK Nový Jičín a Adam Číp z AWK Životice u Nového Jičína. | Foto: se souhlasem Jaromíra Bělunka